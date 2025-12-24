Havza OSB'de Yeni Fabrika Üretime Geçti - Son Dakika
Havza OSB'de Yeni Fabrika Üretime Geçti

24.12.2025 14:26
Havza OSB'deki yeni yapı kimyasalları fabrikasının tapusu teslim edildi, istihdam artışı bekleniyor.

Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tamamlanan ve üretime geçen bir fabrikanın daha tapusu verildi.

Havza OSB'de 10 bin metrekare alanda 4 bin metrekaresi kapalı olan yapı kimyasalları üretimi yapan tesisin üretime geçmesiyle tapusu, firmanın CEO'su Seyfettin Baş'a teslim edildi.

Havza OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Tapu Müdürlüğünde düzenlenen tapu teslim töreninde, Havza OSB'nin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, "Buraya gelen her yeni yatırım, istihdamı artıracak ve bölge ekonomisini canlandıracaktır. Üreten Havza, büyüyen Türkiye için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Son olarak tapusu verilen firmanın 20 kişiyi istihdam ettiğini anlatan Aycat, "Aynı firmamız, Havza OSB'de daha büyük bir yatırım yapacak. Bunun için 90 bin metrekarelik arsanın ön tahsisi kendilerine yapıldı. Firmamıza, Havza'mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise Havza OSB'nin Karadeniz'in en büyük OSB'si olduğunu vurgulayarak, "Havza'nın sanayi ve üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bu yatırımlar sayesinde gençlerimize daha fazla iş imkanı sunulacak." diye konuştu.

Firmanın CEO'su Baş ise firmalarının imalata başlaması ile ülke geneline ve yurt dışına ürün sevkiyatına başlandığına işaret ederek, "Yatırımızı hızlı şekilde hayata geçirerek üretime başlamış olmaktan, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı onur duymaktayız. Havza OSB'de ikinci bir yatırım için hazırlıklarımıza başladık. Yine yapı kimyasalları ve alçı üzerine üretim yapacak ikinci yatırımız için yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Tapu teslim törenine Havza OSB Müdür Vekili Vural Tokmak ile firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

