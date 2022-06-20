Hayalet ağa takılan martıya hayat kurtaran müdahale - Son Dakika
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Hayalet ağa takılan martıya hayat kurtaran müdahale

20.06.2022 10:05

Hayalet ağa takılan martıya hayat kurtaran müdahale Martı cerrah doktor ve AFAD gönüllü çalışanı tarafından ağdan kurtarıldıANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde balıkçılar tarafından bırakılan hayalet ağındaki balığı almak isterken, ağa takılan martının yardımına ortopedi cerrahı...

Hayalet ağa takılan martıya hayat kurtaran müdahale

Martı cerrah doktor ve AFAD gönüllü çalışanı tarafından ağdan kurtarıldı

ANTALYA Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde balıkçılar tarafından bırakılan hayalet ağındaki balığı almak isterken, ağa takılan martının yardımına ortopedi cerrahı ve AFAD gönüllüsü koştu. Martı her iki ismin de hayat kurtaran müdahalesinin ardından özgürlüğüne yeniden kavuştu.

Üzücü olay; dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde önceki gün meydana geldi. Sahilde Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahı Op. Dr. Murat Şirikçi ile birlikte denize giren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muratpaşa gönüllü koordinatörü Ali Demirel, 150 metre açıkta bir martının zor durumda olduğunu fark etti. Suya girerek martıya ulaşan Demirel, martının hayalet ağına dolaştığını fark ederek karaya çıkardı. Hayalet ağa takılan balık ile birlikte karaya çıkarılan martı, iki ismin çalışması ile ağdan kurtarıldı. Daha sonra ise yeniden doğaya bırakıldı.

" 4-5 tanesi de martının paletine saplanmıştı"

Yaşanılanları anlatan AFAD gönüllüsü Ali Demirel, "Önceki gün bir arkadaşımız sahilde açıkta bir martı gördü. Ayağında poşet vardı. Ben 150 metre yüzerek ulaştım. Ben yaklaştıkça martı kaçtı. Yanına yaklaştığımda hızlıca benden uzaklaştı. Ben de suya dalarak almak istedim. Çıktım baktım ayağında irice bir balık vardı. Önce balığı tuttum, balıkta Kıbrıs oltası dediğimiz 10'lu olta vardı. 4-5 tanesi de martının paletine saplanmıştı. Açıkta müdahale edemedim. Karaya çıkardık. Cerrah bir arkadaşım vardı. Onunla müdahale ederek 5 tane oltayı çıkardık. Sağlık durumunu kontrol ettik. Daha sonra uçarak uzaklaştı" diye konuştu.

"Üzücü bir durum"

Balıkçıların hayalet ağları toplamadığına dikkat çeken Demirel, "Martılar bu ağlara takılan balıkları tutmaya çalışıyorlar. Üzücü bir durum. Duyarlı arkadaşlarımızın çalışması ile martımızı kurtardık. Bizi mutlu etti" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayalet ağa takılan martıya hayat kurtaran müdahale - Son Dakika

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