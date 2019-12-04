Hayalini kurduğu lüks otomobili dükkanında sergiliyor

Aksaray'da yaşayan berber Memiş Kemer, satın aldığı lüks otomobili dükkanında sergiliyor.

Taşpazar Mahallesi'nde berberlik yapan Memiş Kemer, çocukluk hayali olan spor otomobili geçen yıl 170 bin liraya alarak kullanmaya başladı.

Kemer, gözünün önünden ayıramadığı 2005 model otomobilini, bir ay önce iş yerine yaptırdığı özel alanda tutmaya başladı. Berber salonu içinde lüks otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kemer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yaşında çırak olarak mesleğe adım attığını söyledi.

Severek yaptığı işinde 16 yılı geride bıraktığını anlatan Kemer, "Bu spor araba benim çocukluk hayalimdi. Küçüklüğümde oynadığımız oyunlarda bile bu arabadan alıyordum. Sarı rengi yoksa da sarıya boyuyordum. Çalıştım, çabaladım birikim yaptım ve hayalim olan arabayı aldım. 1 yıl oldu arabayı alalı. 170 bin lira verdim. Şu anda biraz daha değerlendi." diye konuştu.

"Arabayı görmek için tıraş olmak isteyen müşterilerimiz oldu"

Kemer, otomobiline olan sevdası yüzünden onu garajda saklayamadığını, aracı dükkanda gözünün önünden ayırmadığını ifade etti.

Sabah evden iş yerine geldiğinde ilk önce arabasına baktığını ve temizliğini yaptıktan sonra diğer işlere başladığını anlatan Kemer, şunları dile getirdi:

"Yoldan geçenler, tıraş olmaya gelenler arabayı görünce çok şaşırıyor. Maket olduğunu sanıyorlar. Arabayla fotoğraf çektirmek için dükkana gelenler bile var. Arabayı görmek için tıraş olmak isteyen müşterilerimiz oldu. Duyan merak ediyor ve görmeye geliyor. İlk başta şaşırıyorlar. İçeri girip arabayı inceliyorlar."

"Arabayı maket sandım ama gerçekmiş"

Müşteri Ömer Doğu, tıraş olmaya geldiği dükkanın içerisinde otomobille karşılaşınca şaşırdığını söyleyerek, "İlginç bir olay. Arkadaş arabayı dükkana sokmuş, çok da güzel olmuş. Kapının önünden geçerken gördüm, şaşırdım biraz. Arabayı maket sandım ama gerçekmiş." ifadelerini kullandı.