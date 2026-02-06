Hayat İyi Yaşam Merkezi: Deprem Sonrası İyileşme Modeli - Son Dakika
Hayat İyi Yaşam Merkezi: Deprem Sonrası İyileşme Modeli

Hayat İyi Yaşam Merkezi: Deprem Sonrası İyileşme Modeli
06.02.2026 19:32
Hayat Holding, Malatya'da deprem sonrası kalıcı iyileşme için sosyal destek merkezi kurdu.

Hayat Holding, Malatya Samanköy Konteyner Kent'te hayata geçirdiği "Hayat İyi Yaşam Merkezi" ile 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında afet sonrası iyileşmeyi kalıcı ve güçlü bir sosyal yapıya dönüştüren örnek modeli ortaya koyuyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Malatya Valiliği, Hacettepe Üniversitesi, AFAD ve Hayat Holding işbirliğiyle kurulan, 2025'te bölgenin önemli üniversitelerinden İnönü Üniversitesi ile imzalanan işbirliğiyle çok paydaşlı yapısını daha da güçlendiren Hayat İyi Yaşam Merkezi, afet sonrası iyileşmeye bütüncül yaklaşım sunuyor.

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Samanköy Konteyner Kent'te hizmet veren merkez, yalnızca temel ihtiyaçlara odaklanmakla kalmayıp sosyal, psikolojik ve eğitsel alanları kapsayan yapısıyla bölge halkı için donanımlı "yaşam kampüsü" işlevi görüyor.

Merkez, üç yıl boyunca kesintisiz biçimde sürdürdüğü eğitim, sosyal gelişim ve psikososyal destek çalışmalarıyla afet sonrası iyileşmenin sahada karşılık bulan kalıcı bir modelini ortaya koydu.

Merkezde yürütülen programlar, farklı yaş gruplarının ve ihtiyaç alanlarının eş zamanlı olarak ele alındığı bütüncül yapı içinde kurgulandı.

Sunulan destek alanları arasında kişisel temizlik ve günlük bakım ihtiyaçları önemli yer tuttu. Afet sonrası koşullarda hijyene düzenli erişim, bireylerin hem fiziksel sağlıklarını hem de gündelik yaşamla kurdukları bağı güçlendirdi. Bu kapsamda kişisel temizlik alanlarından üç yıl içinde 51 bin 126 kez yararlanıldı.

Okuma-yazma kursları başta olmak üzere İngilizce, matematik ve bilgisayar odasında yürütülen eğitim çalışmalarından üç yıl içinde 500'ün üzerinde kişi faydalandı.

Özellikle okuma-yazma kursları, yetişkin bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları temel ihtiyaçlara doğrudan yanıt vermesi nedeniyle merkezin en yoğun katılım alanlarından biri haline geldi. 12 bini aşan ziyaret kaydıyla bilgisayar odası, bilgisayar öğreniminden kodlamaya uzanan eğitim yelpazesiyle dijital erişimi güçlendirerek bireylerin eğitim ve kamusal hizmetlere katılımını destekleyen alan oldu.

Çocuklara yönelik çalışmalar, merkezin en güçlü etki alanlarından biri olarak öne çıktı. 48-72 aylık çocuklara yönelik 18 seanslık "bağlanma" teorisine dayanan ve ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiyi önemseyen "Theraplay" uygulamaları, erken dönemde duygusal iyileşmeyi ve güven duygusunun yeniden inşasını destekliyor. Sanatla Gelişim odasında yapılan sanat temelli çalışmalar ise 20 bini aşkın ziyaret ile çocukların sadece bireysel gelişimini değil, sosyal bağlarını yeniden kurmalarını destekledi.

Her hafta düzenli olarak sunulan psikolog ve diyetisyen hizmetleri, bireylerin ruhsal ve fiziksel iyilik halini birlikte ele alan bütüncül yaklaşım sundu.

Aynı zamanda 65 yaş üstü bireylere yönelik yürütülen çalışmalarla merkez bu yaş grubundan yaklaşık 5 bin ziyaret gerçekleşti.

2023'ten bu yana 100'e yakın etkinlik gerçekleştirildi

Merkezde 2023'ten bu yana gerçekleştirilen 100'e yakın etkinlik, farklı yaş gruplarından toplamda 7 bin kişiyi bir araya getirdi.

Etkinlikler, afet sonrası dönemde yalnızca destek hizmetleri sunan bir merkez olmanın ötesine geçilerek topluluk duygusunun yeniden inşa edildiği yaşam alanı oluşturulduğunu ortaya koydu.

Merkez, sunduğu hizmetlerin ötesinde yarattığı sosyal etkiyle de dikkati çekiyor.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yürütülen saha araştırmaları, merkezin konteyner kentte yaşam kalitesini artırdığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 90'ından fazlası, sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Özellikle kadınlar, merkezin sunduğu eğitim ve üretim alanları sayesinde kendilerini psikososyal olarak daha güçlü hissettiklerini ifade ediyor.

Araştırma sonuçları, merkezin sunduğu fiziksel ve ruhsal desteklerin deprem sonrası travmanın etkilerini hafifletmede ve bireylerin günlük hayata uyum sağlamasında önemli rol üstlendiğini gösteriyor.

Merkez, ilk günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar ile afet sonrası iyileşme ve rehabilitasyonda örnek bir model oldu.

Merkezin kurulduğu ilk günden bu yana merkezde çalışmalara destek veren "Hayat Gönüllüleri" depremlerin üçüncü yıl dönümünde de bölge halkını unutmayarak Hayat İyi Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Gönüllüler, çocuklara yönelik çalışmalardan eğitim desteklerine kadar pek çok noktada sahada yer alarak dayanışmanın sürekliliğini temsil etmiş oldu.

Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat İyi Yaşam Merkezi: Deprem Sonrası İyileşme Modeli - Son Dakika

SON DAKİKA: Hayat İyi Yaşam Merkezi: Deprem Sonrası İyileşme Modeli - Son Dakika
