Hayat karartan benzerlik! Kimliğini kanıtlamak için DNA testi yaptırdı

ABD'de Jeffrey Epstein'e olan fiziksel benzerliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken ve "Palm Beach Pete" olarak tanınan adam, hakkındaki söylentileri sonlandırmak için DNA testi yaptırdı. Florida'da görüntülenmesinin ardından Epstein'in hayatta olduğu yönünde ortaya atılan komplo teorilerinin merkezine yerleşen Pete'in, İsrail'e giderek DNA testi yaptırdığına ilişkin bir video yayımlandı.

OTOYOLDA ÇEKİLEN VİDEOYLA TANINDI

Olay, Florida'da Andrew Posey isimli bir kişinin otoyolda üstü açık otomobil kullanan bir adamı görüntülemesiyle başladı.

Görüntülerdeki sürücünün, 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein'e benzemesi dikkat çekti. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan videonun ardından sürücünün kimliği merak konusu oldu.

"BEN JEFFREY EPSTEIN DEĞİLİM"

Görüntülerdeki kişinin "Palm Beach Pete" olarak tanınan Peter olduğu ortaya çıktı. Hakkındaki söylentilere yanıt veren Pete, Jeffrey Epstein olmadığını belirterek Florida'nın Palm Beach bölgesinde yaşadığını açıkladı.

Otoyolda kendisinden habersiz çekilen görüntülerin ardından telefonuna çok sayıda mesaj geldiğini anlatan Pete, Epstein ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Epstein'e benzerliği nedeniyle gündeme gelen Pete, kimliğine ilişkin şüpheleri gidermek amacıyla DNA testi sürecine de dahil oldu. Mayıs 2026'da yayımlanan bir podcast bölümünde Pete'e DNA testi yaptırıldığı açıklandı. Haziran ayında katıldığı başka bir programda ise yalan makinesi testinden geçtiğini ve DNA testi sonuçlarını beklediğini anlattı.

Son olarak Pete'in İsrail'e giderek DNA testi yaptırdığına ilişkin bir video yayımlandı. Ancak İsrail'deki testin ayrıntıları ve sonuçları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

EPSTEIN'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİALAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlarından hüküm giymiş olan Jeffrey Epstein, Ağustos 2019'da New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

Ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçmesine rağmen Epstein'in hayatta olduğuna yönelik asılsız iddialar zaman zaman yeniden ortaya atılıyor.

Palm Beach Pete'in görüntüleri de bu iddiaların tekrar gündeme gelmesine neden oldu. Ancak Pete'in Epstein olduğuna ilişkin herhangi bir güvenilir kanıt bulunmuyor.