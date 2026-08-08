Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti

Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti Bugün hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Cansever, hayatı zorluklarla dolu bir isimdi. Çocukluğundan ölümüne kadar peşini bırakmayan sağlık sorunları ve talihsizliklerle mücadele eden usta sanatçı, geride ilham veren bir azim hikayesi ve unutulmaz eserler bıraktı.

Arabesk müziğinin kendine has güçlü yorumu, "Cemalim" ve "Kara Çadır" performanslarıyla geniş kitlelerin gönlünde taht kuran usta sanatçı Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'da bugün yaşamını yitirdi.

İLİK NAKLİ İÇİN UYGUN DONÖR BEKLENİYORDU

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan ünlü sanatçıya lösemi teşhisi konulmuş, tedavi sürecinin Almanya'da sürdürüldüğü açıklanmıştı. Sürecin kritik bir aşamaya geldiği ve uygun donör bulunması halinde ilik nakli ameliyatı planlanan 59 yaşındaki usta müzisyen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLUK YILLARINDA YAŞANAN TALİHSİZ KAZA VE HASTALIK MÜCADELESİ

8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni Roman asıllı 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever, henüz 12 yaşındayken sokakta çocukların fırlattığı bir sopa nedeniyle tek gözünü kaybetti.

1994 yılında ise ankilozan spondilit (Morbus Behterew) hastalığına yakalanan ve uzun yıllar iki büklüm yaşamak zorunda kalan sanatçı, 2007 yılında yerleştiği Almanya’da 2009 yılında geçirdiği zorlu ameliyatla sağlığına kavuşmuştu.

İBO SHOW İLE BAŞLAYAN TÜRKİYE MACERASI VE DİLLERE PELESENK OLAN ALBÜMLER

Müzik hayatına genç yaşta adım atan Cansever, ilk albümü Kemano Başal E Romenge’yi 1992’de Makedonya’da çıkardı. 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show" programında seslendirdiği Yemen türküsü "Kara Çadır" ile Türkiye'de büyük bir çıkış yakaladı.

Aynı yıl çıkardığı Meçhul albümüyle Türkiye’deki kariyerine resmi olarak başlayan usta sanatçı, 1998’deki Cemalim ve 2000 yılındaki Yollar Hasta Ben Yorgunum albümleriyle arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına girdi. Sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara verdiği dönemlerin ardından 2006’da Farklı Yorum, 2013’te yabancı albümü Hey Denysha, 2014’te Ben Ne Günler Gördüm ile Roman Kızı teklisini, 2015’te Hala Seviyorum ve 2016’da "Kime Bu İnat" hitiyle ses getiren Doya Doya Arabesk albümlerini dinleyicilerine sundu.

ÇUKUR DİZİSİ VE "HAVALI GELİYOR" İLE YENİDEN ZİRVEDEYDİ

2017’de Haktan ile "Yenildik", 2018’de Barış ile "Son Ütücü" düetlerine imza atan sanatçı; 2019 yılında Kobra Murat & DJ Yılmaz ile seslendirdiği "Havalı Geliyor" parçasıyla büyük bir popülerlik yakaladı. Çukur dizisinde de kullanılarak fenomene dönüşen bu eser, kendi adını taşıyan Cansever Ce albümünün çıkış parçası olmuştu.

Geride unutulmaz eserler bırakan sanatçının vefatı, ailesini, sevenlerini ve tüm müzik camiasını yasa boğdu.

Cansever, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Cansever Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Süper Lig’den düşen takımdan transfer şov 15 futbolcu birden aldılar Süper Lig'den düşen takımdan transfer şov! 15 futbolcu birden aldılar
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı
Yargıtay’dan emsal karar Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek Yargıtay’dan emsal karar! Satış primleri kıdem tazminatı hesabına dahil edilecek
Adalet Bakanı Gürlek’ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım
Vapurda skandal görüntü Şort giyen genç kıza bastonla vurdu Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

11:46
İstanbul Adliyesi’nde ’sahte hakim’ skandalı Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri onu ele verdi
11:40
İsrail’den ’yalnız saldırı’ hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
İsrail'den 'yalnız saldırı' hazırlığı: ABD uzaklaşıyor, savaş çığırtkanı Netanyahu kana doymuyor
11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
09:32
Joe Biden’dan kötü haber Oğlu son durumunu açıkladı
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 12:03:47. #7.12#
SON DAKİKA: Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.