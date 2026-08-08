Hayata veda eden Cansever kimdir? Çocukluğunda gözünü, gençliğinde sağlığını kaybetti

Arabesk müziğinin kendine has güçlü yorumu, "Cemalim" ve "Kara Çadır" performanslarıyla geniş kitlelerin gönlünde taht kuran usta sanatçı Cansever, bir süredir mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'da bugün yaşamını yitirdi.

İLİK NAKLİ İÇİN UYGUN DONÖR BEKLENİYORDU

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan ünlü sanatçıya lösemi teşhisi konulmuş, tedavi sürecinin Almanya'da sürdürüldüğü açıklanmıştı. Sürecin kritik bir aşamaya geldiği ve uygun donör bulunması halinde ilik nakli ameliyatı planlanan 59 yaşındaki usta müzisyen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUKLUK YILLARINDA YAŞANAN TALİHSİZ KAZA VE HASTALIK MÜCADELESİ

8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni Roman asıllı 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever, henüz 12 yaşındayken sokakta çocukların fırlattığı bir sopa nedeniyle tek gözünü kaybetti.

1994 yılında ise ankilozan spondilit (Morbus Behterew) hastalığına yakalanan ve uzun yıllar iki büklüm yaşamak zorunda kalan sanatçı, 2007 yılında yerleştiği Almanya’da 2009 yılında geçirdiği zorlu ameliyatla sağlığına kavuşmuştu.

İBO SHOW İLE BAŞLAYAN TÜRKİYE MACERASI VE DİLLERE PELESENK OLAN ALBÜMLER

Müzik hayatına genç yaşta adım atan Cansever, ilk albümü Kemano Başal E Romenge’yi 1992’de Makedonya’da çıkardı. 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show" programında seslendirdiği Yemen türküsü "Kara Çadır" ile Türkiye'de büyük bir çıkış yakaladı.

Aynı yıl çıkardığı Meçhul albümüyle Türkiye’deki kariyerine resmi olarak başlayan usta sanatçı, 1998’deki Cemalim ve 2000 yılındaki Yollar Hasta Ben Yorgunum albümleriyle arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına girdi. Sağlık sorunları nedeniyle müziğe ara verdiği dönemlerin ardından 2006’da Farklı Yorum, 2013’te yabancı albümü Hey Denysha, 2014’te Ben Ne Günler Gördüm ile Roman Kızı teklisini, 2015’te Hala Seviyorum ve 2016’da "Kime Bu İnat" hitiyle ses getiren Doya Doya Arabesk albümlerini dinleyicilerine sundu.

ÇUKUR DİZİSİ VE "HAVALI GELİYOR" İLE YENİDEN ZİRVEDEYDİ

2017’de Haktan ile "Yenildik", 2018’de Barış ile "Son Ütücü" düetlerine imza atan sanatçı; 2019 yılında Kobra Murat & DJ Yılmaz ile seslendirdiği "Havalı Geliyor" parçasıyla büyük bir popülerlik yakaladı. Çukur dizisinde de kullanılarak fenomene dönüşen bu eser, kendi adını taşıyan Cansever Ce albümünün çıkış parçası olmuştu.

Geride unutulmaz eserler bırakan sanatçının vefatı, ailesini, sevenlerini ve tüm müzik camiasını yasa boğdu.