Hayatını kaybeden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hayatını kaybeden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü türkücü Oğuz Yılmaz toprağa verildi.

Şarkılarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdıran Oğuz Yılmaz, dün öğlen saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Yılmaz, Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Kılınan cenaze namazına şarkıcının ailesi ve yakınları ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesinde Oğuz Yılmaz ile vedalaşan aile yakınları baygınlık geçirdi.