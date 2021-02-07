'Hayatta değerli ve anlamlı her şeyin merkezinde sadakat var' - Son Dakika

'Hayatta değerli ve anlamlı her şeyin merkezinde sadakat var'

07.02.2021 07:37
'Hayatta değerli ve anlamlı her şeyin merkezinde sadakat var', System.String[]

Gözde Seda Altuner, 1982 doğumlu, 38 yaşında.

Gözde Seda Altuner, 1982 doğumlu, 38 yaşında… Tokat'ta dünyaya gelen Altuner dört kişilik bir ailenin en küçüğü. Liseyi bitirince Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü kazanıp İstanbul'a taşınıyor. Bir yıl sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar sınavlarına giriyor. Altuner "Aklım hep konservatuvardaydı zaten. Kazandım… Sonra yavaş yavaş diziler, oyunlar başladı ve böyle gitti" diyor. Kamera karşısına ilk kez 'Eşref Saati' dizisiyle 2007'de geçmiş. 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş', 'Celal ile Ceren' gibi sinema filmlerinde de rol alan Altuner, Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz'de çarşamba akşamları Gönül karakteriyle karşımızda. Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri. "Gönül olmak çok yorucu ama zeki bir kadın" diyen Gözde Seda Altuner ile konuştuk…

? Oyunculuğa başlamaya nasıl karar verdiniz? Merakınız nasıl başladı?

Küçüklükten beri hep aklımdaydı. Çocukken oynadığımız oyunları düşünüyorum. Küçük bir şehirde yaşadığımız için arkadaşlarımla beraber çok vakit geçirirdik. Çok özgürdük çocuk olarak. Çok güzel oyunlar kurup oynardık. Şimdi baktığımda şaşırıyorum, bayağı doğaçlama yaptırıyormuşum herkese. "Sen şu ol, ben bu olacağım" gibi roller verip yönetiyormuşum hepsini. Okuldaki müsamerelerin en çok öne atlayan kızıydım her zaman.

? Tiyatro, sinema izler miydiniz?

Nadiren İstanbul ve Ankara'dan oyunlar gelirdi. Koşa koşa giderdim. 15-16 yaşımdayken Genco Erkal'ı izledim, 'Yalınayak Sokrates' oyununda. O gün dedim ki oyunculuk benim hayalim değil, gerçeğim olacak. Bu yoldan dönmeyeceğim, ne gerekiyorsa yapacağım. İşte böyle başladı ikna çabası…

Ailem destekçim oldu

? Aileniz oyuncu olmanızı desteklemedi mi; istemiyorlar mıydı?

Aslında çok destek oldular. Lisede hocalarım "Bu kızı konservatuvara gönderin" diyorlardı. Ama ailemde daha çok "Oyunculuk hobi olsun, bir mesleğin, altın bileziğin olsun" düşüncesi vardı. Üniversiteye başka bölümden girip oyunculuğa geçmek, klasik hikayedir bütün oyuncular için… Yeditepe Radyo Televizyon bölümüne başladım. Şehir Tiyatroları'ndaki bütün oyunları izledim. Okulun tiyatro kulübünün kapısından hiç ayrılmadım. Sonra ailem de oyunculuğa ikna oldu. En büyük hayalim zaten Müjdat Gezen'de oynamaktı. Çok şanslıyım ki yolun başında da süreç içinde de ailem destekçim oldu.

? 'Sadakatsiz'de Gönül karakterine hayat veriyorsunuz. Gönül nasıl biri?

Ahh Gönül (gülüyor)… Gönül yordu beni, şu an lafa girerken bile yordu. Kontrol delisi bir kadın. Güç onun için çok önemli. Bu tarz karakterler genelde özünde çok güçsüz ve zayıftır. Bu yüzden ikilemde kalır ve iyice saçmalar. Dışarıdan bakan o tarz kişileri komik ve sinir bozucu bulabilir. Gönül de tam böyle bir karakter. Ailesine aşırı düşkün, özellikle çocuklarına… Ama işte o koruma içgüdüsünün kontrolünü sağlayamadığı için zarar veriyor. Kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum; hatta çok zeki ancak bunu doğru kullanamıyor. Yani oturup bir düşünse saçmaladığını fark edecek ama o kadar alengirli işler peşinde ki bunu düşünmeye vakti yok…

Herkesin Gönül'ü var

? İzleyiciden nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Gönül'e çok gülüyorlar… Genelde gülerek ama biraz kızgın tepki veriyorlar. Ah Gönül ah… Yani sağ olsunlar oyuncu olarak bana çok güzel şeyler söylüyorlar. Çok tatlılar. Şu ana kadar kötü bir tepki almadım.

? Rol size geldiğinde nasıl emin oldunuz Gönül'den? Sizi en çok neyi etkiledi?

Çok tanıdık olması beni  etkiledi. Gerçek hayatta karşılığı çok net, var. Herkesin hayatında yakın çevresinde olmasa bile mecbur kaldığı bir Gönül vardır. Sınırlarını bilmeyen, paraya güce sahip olunca kendinde her şeyi yapmaya hak gören, bunu kötüye kullanmaya çalışan, şuursuz ama her şeyi bildiğini zanneden.... İnsanlar izlerken çok kızsa da yakın ve tandık bulacaklarından emindim. Malzemesi bol bir rol. Çok eğleniyorum onunla…

? Gönül karakterinin sizinle benzerlikleri var mı?

Apayrıyız tabii ki. Çok şükür… Ama belki yüksek enerjimiz benziyor olabilir. Birçok şeye mizahla yaklaşırım, onu da Gönül'e katmaya çalışıyorum. Yani mizahla olayların etkisini biraz hafifletme durumunu… Onun dışında çok şükür ki yok. Çok yorucu bir hayat olurdu. Gönül olmak bence çok yorucu.

? Sizi 'Gözde Altuner' olarak anlatan özellikleriniz neler? Neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Set haricinde  iki tane harika kedimle vakit geçiriyorum. Evimi ve evde vakit geçirmeyi seviyorum. Genelde evde sosyalleşirim,  çok sevdiğim arkadaşlarımın evinde veya benim evimde buluşuruz. O yüzden bu pandemi kısıtlamaları çok sarsmadı beni. Kendi alanına, sınırlarına çok değer veren biriyim. Duygularımı yüksek, yoğun yaşarım. Bunun da mesleki anlamda çok faydasını görüyorum. Ailem ve arkadaşlarım çok önemli benim için… En önemli hatta. Bir de çok tez canlıyım.

Aşkın yeri başka

? Arkadaşlık benim için çok önemli dediniz… Peki hayatınızda arkadaşlar ve aşk arasında bir seçim yapmanız gerekirse hangisi ağır basar?

Aşk o kadar uzun süredir hayatımda yok ki mecburen arkadaşlık diyeceğim (gülüyor)… İkisinin de yeri çok başka ve çok değerli.

?'Sadakatsiz' bir aldatılma hikayesi… Peki sizin için 'sadakat' ne demek? Hayatınızdaki yeri ne?

Sadakat herkes için, bütün hayatı yönlendiren, en önemli mesele… Benim için de öyle tabii. Bütün hikayelerimin asıl yazarı o. Hayatta değerli, anlamlı olan her şeyin merkezinde o var. Başta, insanın kendisiyle olan ilişkisinde önemli yeri var sadakatin. Çünkü oradan başlıyor her şey. Dürüstlük kişide başlıyor ve dünyaya yayılıyor.

? Uzun süredir bu sektördesiniz ve ekrandasınız… Canlandırdığınız karakteri hayata geçirirken toplumu gözlemliyorsunuzdur. Nasıl izlenimleriniz var?

Yani biz çokrenkli bir toplumuz. Çok farklı coğrafyalardan, farklı dinamikleri olan insanların bir araya geldiği bir toplum… Bu da tabii bizim mesleğimiz için çok fazla renk ve malzeme demek oluyor. Bence toplumumuz da benim gibi biraz tez canlı. Duygularımız çok önde, tepkilerimiz çok ani olabiliyor.

Çok iyi dizilerde oynadım ama ilk kez bir dizimi başından sonuna izliyorum

? 'Sadakatsiz' bu sezonun en çok izlenen dizileri arasında… Nedir bunun sebebi?

Herkes işini iyi yaptığı zaman ortaya etkileyici, izleyiciyi alan bir iş çıkması kaçınılmaz. Başarılı senaryo, iyi bir reji, işinin ehli oyuncular ve çok iyi bir yapım… Tüm bunlar bir araya geldiği için o çizginin üzerine çıktık. Sonra da merakla takip etmeye devam ettiler. 'Sadakatsiz' de tüm ekip çok iyi olduğu için izleniyor.

? Her gün ekrana yeni projeler geliyor. Neden 'Sadakatsiz'i izlemeliyiz?

'Sadakatsiz' benim baştan sona, yayında izlediğim tek işim. Çok iyi işlerde oynadım ama böyle oturup uzun uzun çok dizi izleyebilen biri değilim. Ama beni bile ekrana kilitleyebilmesinin tek sebebi, çok alışkın olduğumuz o sadakatsizlik hikayesinde, hiç alışkın olmadığımız tepkiler görüyor olmamız. Herkesin hayatında çok önemli bir yeri var sadakat konusunun. Olumlu veya olumsuz anlamda… Seyirci nasıl her hafta yayını heyecanla bekliyorsa biz de senaryo e-postamıza düşse de okusak diye heyecanla bekliyoruz.

? Çekimler nasıl gidiyor? Yorucu mu?

Kendi adıma çok eğleniyorum, çok mutluyum. Tabii ki yorucu oluyor ama bu mesleğin doğasında bu var. Bu yorgunluk, böylesine mutlu olduğun bir işin içinde olduğun zaman dünyanın en güzel duygusu.

'Hayatta değerli ve anlamlı her şeyin merkezinde sadakat var'

Müjdat Gezen, Tiyatro, oyunlar, Radyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Hayatta değerli ve anlamlı her şeyin merkezinde sadakat var' - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde Yüzündeki yaradan dolayı bunalıma giren iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yaptı Fenerbahçe maçının ardından açıklamalar yapan Muslera gözyaşlarını tutamadı Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı Sokak ortasında eşinin yanında tacize uğrayan kadın: Bir el kalçamı sıktı Alişan, bugün doğan bebeğinin fotoğrafını yayınlayan arkadaşına öfke kustu
'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu 'Kim Milyoner Olmak İster'de doktor jokerin 'Omurilik sarımsağı' yanıtı dalga konusu oldu         
01:01
Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı Koronanın kökenini araştıran DSÖ heyeti, Vuhan'la ilgili iki iddiayı yalanladı         
00:03
Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı Kırmızı Oda dizisine veda eden Burcu Biricik, yeni projesiyle hayranlarını heyecanlandırdı         
22:55
G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı G.Saray'ın kazandığı derbi sonrası protokol karıştı! Ali Koç ile Albayrak tartıştı         
22:14
Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı Derbi galibiyeti sonrası G.Saray taraftarı Volkan Demirel'i sosyal medyada ti'ye aldı         
21:48
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu         
20:18
Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı         
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı         
14:41
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı İstanbul'da nefes kesen operasyon! Üzerinde servet değerindeki altın paralarla yakalandı         
12:49
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı         
11:56
Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı Şeyma Subaşı ile aynı skeçte oynayan Şevki Özcan yıllar sonra o anları anlattı         
11:27
Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu         
10:48
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2021 07:46:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Hayatta değerli ve anlamlı her şeyin merkezinde sadakat var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei