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Hayatta fırsat bitmez!

1 saat önce

Avcı, "Bir teknik direktörün 5 senede yaşayacağı süreci 5 ayda yaşamak şanssızlık mı, orasını bilmiyorum.

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Avcı, "Bir teknik direktörün 5 senede yaşayacağı süreci 5 ayda yaşamak şanssızlık mı, orasını bilmiyorum. Seçim ve yönetim benim çok alışık olmadığım bir şeyi burada 5 ayda yaşamış bulunuyorum. Fikret Orman'a teşekkür ediyorum samimiyetinden ve duygularından dolayı. Hiçbir şeye tamam mı devam mı diye bakılmaz. Hayat sana her zaman yeni bir fırsat sunuyor" dedi.


'Çebi'yi 10 senedir tanıyorum'


Avcı şöyle devam etti: "Sayın Fikret Orman'a teşekkür ediyorum samimiyetinden ve duygularından dolayı. Başkan Ahmet Nur Çebi 10 senedir tanıştığım, saygı duyduğum, karşılıklı sevgi ve saygımıza inandığım biri. Sözleri için teşekkür ediyorum. Tüm problemleri çözmeye uğraşıyorlar, teşekkür ediyorum. Mücadeleden hiç kaçmadım, hiç vazgeçmedim. Hiçbir şekilde hayallerimden vazgeçmedim."


'En iyisini yapmalıyız'


"Braga oyunun iki yönünde de organizasyonları olan, birlikte hareket edebilen bir takım. Bu karşılaşmada bizim de tekrar çıkış yakalamamız için taraftarımızın önünde elimizdeki malzemeyle en iyisini  yapmalıyız. Sezon başından beri 11. maçımız sanırım, yarın 21. veya 22. farklı oyuncu 11'de forma giyecek. Bu kadar fazla olmaması gerekiyor, Bir takımda 8-9 oyuncunun yeri sabit olmalı."

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
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