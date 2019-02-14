Haydi Manisa Dev Adamların Yanına!

Bursa Final ile play-off yolunda çok kritik bir maça çıkacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un dev adamları, zorlu vekritik maç öncesinde büyük bir tribün desteğini yanında hissetmek istiyor. Baş antrenör Ceyhun Cabadak, Bursa Final ile oynayacakları zorlu maç öncesinde Manisalı basketbol severlere destek çağrısında bulunarak, " Kendi sahamızda fire vermek istemiyoruz ve tüm çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bursa Final maçı bizim yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç olacak. Tüm Manisalı basketbol severleri Cumartesi günü saat 15.30'da Muradiye Spor Salonu'na bekliyoruz" dedi.

Cabadak, " Final Spor Maçı Bizim Yüzde Yüz Kazanmamız Gereken Bir Karşılaşma Olacak"

Cumartesi günü Muradiye Atatürk Spor Salonu'nda mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Cabadak, " Bursa Final maçı bizim için hayati önem taşıyan müsabakalardan bir tanesi. Çünkü kendi sahamızda oynayacağımız maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda fire vermek istemiyoruz. Mutlaka kayıpsız atlatmamız gereken bir maç. Tüm çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Ligin tamamlanmasına 12 maç kaldı. Birbirine galibiyet sayısı olarak çok yakın ve bir galibiyet üstümüzde olan takımlara karşıda maçlarımız var. Dolayısıyla belki de ligin sonunda bir maçın bile çok büyük bir önemi olacak. Averajların bile çok büyük bir önemi olacak. Bursa Final maçı da bizim yüzde yüz kazanmamız gereken bir karşılaşma olacak. Dolayasıyla tüm çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız tüm maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım istediğimiz sonuçları alabiliriz. İlk maçta bu salonda beklentilerimizin üzerinde bir seyirci kitlesine ulaştık. İnşallah bu sayı daha da artar ve taraftarlarımız bize destek olarak kazanmamıza yardımcı olurlar. Petkim maçında elmacık kemiği kırılan Gurur Baybora'yı özel bir maskeyle oynatmayı düşünüyoruz. İnşallah o da oynayıp bize katkı sağlar" diye konuştu.

Hazırlıklar Muradiye Spor Salonu'nda Yapılan Antrenmanla Sürdü

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımında, Bursa Final maçınınhazırlıkları bugün Muradiye Atatürk Spor Salonu'nda yapılanantrenmanla sürdü. Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde teknik, taktik çalışması yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, Petkim maçında elmacık kemiği kırılan Gurur Baybora'da özel bir maskeyle antrenmanda yer aldı. Bu arada Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde ilk yarıda Final Spor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor arasında Bursa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ise 1 sayı farkla 86-85 kazanan taraf ev sahibi Final Spor olmuştu.