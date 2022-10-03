HAYDİ uygulamasını 2 yılda 227 bin 400 kişi indirdi - Son Dakika
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HAYDİ uygulamasını 2 yılda 227 bin 400 kişi indirdi

03.10.2022 16:46
HAYDİ uygulamasını 2 yılda 227 bin 400 kişi indirdi

ÇEVRE, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını 227 bin 400 kişi cep telefonuna indirdi, 47 bin 666 ihbara ise müdahale edildi.

ÇEVRE, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için oluşturulan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını 227 bin 400 kişi cep telefonuna indirdi, 47 bin 666 ihbara ise müdahale edildi.

Türkiye'de hayvanlara karşı işlenen suçların artması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2 yıl önce yeni uygulamalar hayata geçirildi. İlk olarak 6 Temmuz 2020'de Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü oluşturuldu. 81 il ve ilçede, 4 Ağustos 2020'de, çevre, doğa ve hayvanları koruma büro amirlikleri kuruldu. Vatandaşların, hayvanlara ve çevreye yönelik gördükleri suçları güvenlik güçlerine iletmesi için ise 28 Temmuz 2020'de Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile ortak yapılan çalışma sonucu HAYDİ adıyla mobil ihbar aplikasyonu oluşturuldu. Bugüne kadar 227 bin 400 kişinin indirdiği HAYDİ uygulaması üzerinden 47 bin 666 ihbarda bulunuldu. Çevre, doğa ve hayvanları koruma polisi, yurt genelinde 2 bin 56 personel ve 90 araç ile görev yapıyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAYDİ uygulamasını 2 yılda 227 bin 400 kişi indirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: HAYDİ uygulamasını 2 yılda 227 bin 400 kişi indirdi - Son Dakika
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