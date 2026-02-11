Hayes, Maskota Yasal Süreç Geliyor - Son Dakika
Hayes, Maskota Yasal Süreç Geliyor

11.02.2026 17:05
Lakers oyuncusu Hayes'in iterek düşürdüğü Wizards maskotu yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen Jaxson Hayes'in iterek düşürdüğü Washington Wizards maskotu, yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

31 Ocak'ta oynanan ve Lakers'ın deplasmanda 142-111 kazandığı maç öncesinde salondan koşarak çıkmaya çalışan Wizards maskotu, pivot Hayes tarafından itilerek düşürüldü.

NBA, bu olayın ardından Hayes'e 1 maç ceza verirken, maskot hukuki süreç başlatmak için 2021 yılında Hayes'e karşı açılan aile içi şiddet davasında karşı tarafı temsil eden avukatlık bürosunu seçti.

Hukuk firması Waukeen McCoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal işlem başlatmadan önce onlara meseleyi çözme fırsatı vereceğiz. Ancak yasal işlem yapılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Hayes, 1 maçlık cezasını çektikten sonra Wizards ve maskottan özür dilemişti.

Kaynak: AA

