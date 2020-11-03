Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane - Son Dakika

Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane

03.11.2020 10:42
Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane, System.String[]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 mezunları, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Büyükbağ Köyü Ortaokuluna kütüphane desteğinde bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 mezunları, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Büyükbağ Köyü Ortaokuluna kütüphane desteğinde bulundu.

'O çocuklar da bizim çocuklarımızdır' projesi kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 yılı mezunu doktorlar, Büyükbağ Köyü Ortaokuluna 250 adet kitap ve kırtasiye malzemesi bağışı yaptı. Doktorların yapmış olduğu bağış ile ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ziya Duran, "Çocuklarımızın kütüphane ve kitap ihtiyacı bulunuyordu. Bunu daha önce okulumuza BOCCE oyun sahasının İzmir Kız Lisesi 6/B mezunları tarafından kurulmasında destekleri olan Melek Köksal Erkişi ile paylaştık. Daha sonra Melek Köksal, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1973 yılı mezunlarına yardım talebimizi iletti. Hayırseverlerimiz tarafından okulumuza kütüphane rafları yapıldı. Kütüphanemiz yaklaşık 250 kitap ile öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Başta Melek Köksal Erkişi ve Abdullah Ceran olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim" dedi. 1973 Ege Tıp Fakültesi mezunları olarak düşünebilen, düşündüğünü faaliyete geçirebilen, milli ve manevi değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesine destek olmak istedikleri belirten Dr. Abdullah Ceran, "Devre arkadaşlarımızla eğitim öğretime önem vermekteyiz. Geleceğe dair yapılacak en büyük yatırımın eğitime yönelik yapılan yatırımlar olduğu düşüncesinden hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Büyükbağ Köyümüzde kütüphane kurulması ve kitap temini noktasında arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince karınca kararınca destek olmak istedik. Mütevazi bir kitap rafı ile bir miktar kitap temin ederek okulumuza bağışladık" diye konuştu.

Eğitim öğretim kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlardan onur duydukları belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, katkılarından dolayı 1973 Ege Tıp Fakültesi mezunları, İzmir kız lisesi 6/B mezunları ve okul idaresi ile öğretmenlerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane
Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kitap, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane - Son Dakika


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