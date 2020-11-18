Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak - Son Dakika

Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak

18.11.2020 14:19
Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak, System.String[]

Arabanlı hayırsever genç iş adamı ve kanaat önderi Haci Şahin, el yapımı organik oyuncakları ilçedeki yetim-öksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Arabanlı hayırsever genç iş adamı ve kanaat önderi Haci Şahin, el yapımı organik oyuncakları ilçedeki yetim-öksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Araban ilçesi Kaymakamlığının "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında kursiyer kadınların ürettikleri organik oyuncakları alan iş adamı Şahin, bunları ilçedeki yetim-öksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü. Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin yaptığı açıklamada,"Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesine destek ve ilçedeki yetim-öksüz çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için satın aldığım el yapımı organik sağlıklı oyuncakları ilçemizdeki yetim-öksüz çocuklarımıza hediye ederek yüzlerini güldürdüm. Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu'ya hayata geçirdiği proje için teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak
Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak
Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak

Gaziantep, İş Adamı, Kursiyer, Araban, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak - Son Dakika


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