Hayırsever iş adamından yetim ve öksüz çocuklara oyuncak - Son Dakika

Arabanlı hayırsever genç iş adamı ve kanaat önderi Haci Şahin, el yapımı organik oyuncakları ilçedeki yetim-öksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü.

Araban ilçesi Kaymakamlığının "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi kapsamında kursiyer kadınların ürettikleri organik oyuncakları alan iş adamı Şahin, bunları ilçedeki yetim-öksüz çocuklara hediye ederek yüzlerini güldürdü. Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin yaptığı açıklamada,"Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesine destek ve ilçedeki yetim-öksüz çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için satın aldığım el yapımı organik sağlıklı oyuncakları ilçemizdeki yetim-öksüz çocuklarımıza hediye ederek yüzlerini güldürdüm. Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu'ya hayata geçirdiği proje için teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP