Hayırseverler bakkalın "veresiye defterini" satın alıp borçluları sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hayırseverler bakkalın 'veresiye defterini' satın alıp borçluları sevindirdi - Son Dakika

Hayırseverler bakkalın "veresiye defterini" satın alıp borçluları sevindirdi

7 saat önce

Aksaray'da hayırseverler, bir mahallede vatandaşların bakkala olan yaklaşık 35 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Aksaray'da hayırseverler, bir mahallede vatandaşların bakkala olan yaklaşık 35 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen gurbetçi iki kadın, Hacılarharmanı Mahallesi'ndeki bir bakkala dar gelirli vatandaşların borçlarının bulunduğunu öğrendi.

Bakkal Kadir Elçi ile görüşen hayırseverler, mahalle sakinlerinin yaklaşık 35 bin liralık borcunu ödedi.

Elçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde dükkana gelen iki kadının veresiye defterindeki borçların ne kadar olduğunu sorduklarını söyledi.

Defterdeki borçların 35 bin liraya yakın olduğunu vurgulayan Elçi, "Borcun hepsini ödediler. Hayırsever kadınları daha önce hiç görmedim. Allah onlardan razı olsun. Hem mahalleliyi hem de bizleri kurtardı. Vatandaşlar çok mutlu oldu. Gelen müşterilere borcunuz kalmadı diyorum, çok mutlu oluyorlar, şaşırıyorlar. Şimdi yeniden defter aldım oraya tekrar yazmaya başladım." diye konuştu.

"Robin Hood erkek çıkıyordu, biz de abla çıktı"

Mahalle sakinlerinden D.B ise borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun, bütün borçları ödemişler. Benim de 100-150 lira kadar borcum vardı. Ben bakkala gelmiştim, tam da o sırada borçları hesaplıyorlarmış. Biraz sohbet ettim. Buralıymış, yurt dışından gelmişler. Allah bin kere razı olsun. Bana iki bakkalın borcunu ödeyeceğini, ilk bakkalın burası olduğunu söyledi. Mahallede herkese söyledim. Kimse inanmadı bana. Bakkala gelip sorduklarında anladılar. Genelde televizyonlarda 'Robin Hood' erkek çıkıyordu, biz de abla çıktı. Çok sevindik."

Muhammet Kaşlı da bakkala geldiğinde borçlarının tamamının ödenmiş olduğunu öğrendiğini belirtti.

Çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu anlatan Kaşlı, "Ne mutlu bize ki böyle hayırsever insanlarımız var. Allah razı olsun. Diyecek kelime bulamıyorum. Yaklaşık 300 lira borcum vardı, ödenmiş, çok sevinçliyim. Yeniden alışveriş yaptım ve yeni veresiye defterine borcumu yazdırdım." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler bakkalın veresiye defterini satın alıp borçluları sevindirdi

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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