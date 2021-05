Hayırseverlerin bağışları Türkiye ve 40 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

İDDEF, 2021 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde yüz binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştı. Hayırseverlerin kumanya paketleri; zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışları 40 ülke 150 bölgede eğitim gören ilim talebeleri ile ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 'İyilik Seninle' sloganıyla gerçekleştirdiği 2021 Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde yüz binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştı. Ramazan çalışmaları kapsamında yardım bekleyen yardıma muhtaç kimselere umut olan İDDEF, dünyanın farklı coğrafyalarındaki mazlum ve mağdur kimselerin yüzünü güldürdü. İDDEF, hayırseverlerin kumanya paketlerini; zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 40 ülke 150 bölgede eğitim gören ilim talebeleri ile ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Yapılan açıklamada, "İDDEF olarak, bu Ramazan 'İyilik Seninle' sloganıyla 40 ülke 150 bölgede gerçekleştirdiğimiz Ramazan 2021 çalışmalarıyla gerçek ihtiyaç sahibi ailelerimize ve ilim tahsil eden talebelerimize ulaştık. 4 kıta, 7 iklim 40 ülkede kardeşliğe el uzatıp iyiliğe dokunduk ve Ramazan'ı birlikte paylaştık. 'İyilik seninle beraber her yerde' anlayışıyla çıktığımız Ramazan yolculuğunda ülkelere giden ekiplerimiz, yerel görevlilerimiz ve hocalarımız hayırseverlerin yardımlarını teslim ettik. Bu kapsamda 40 ülke 150 bölgede 51 bin 270 bin aileye kumanya yardımı yaparken, 398 bin 850 kişiye ise iftar verdik. Bağışçılarımızın emanetlerini mazlum ve mağdur ülkelerdeki kardeşlerimize ulaştırarak ümmet coğrafyasına iyilik taşıyarak 58 bin kişiye zekat, fitre ve fidye bağışları teslim ettik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da medreselerde eğitim alan talebelere, yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek bayramın sevincini yaşattık" denildi.

Ramazan çalışmalarında her yıl olduğu gibi bu yıl da acil kriz bölgelerine ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "İç savaş ve zulmün yorduğu gönüllere tüm yıl olduğu gibi Ramazan boyunca da dokunarak Suriye, Yemen, Gazze ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman kardeşlerimize yardım ulaştırdık. 110 bin kişiye sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıttığımız çalışmalarla birlikte, İdlib'te inşa ettiğimiz 600 briket ev ve çadırlarda kalan ailelere her gün sıcak yemek ve ekmek ile haftalık gıda yardımı yaparak tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Abluka altındaki Gazze'de 2 bin aileye kumanya, zekat, iftar ve bayramlık kıyafet dağıtımıyla birlikte 20 bin kişinin faydalanacağı su arıtma tesisini hizmete açarak gönüllere ferahlık olduk. Yemen'de engelli, mülteci ve yetim 4 bin aileye kumanya yardımı yaptık ve iftarlık yemek ikram ettik. Suriye'deki savaştan kaçarak Lübnan'ın Arsal bölgesinde zor şartlarda çadırlarda kalan mülteci ailelere ve Bangladeş'teki kardeşlerimizle iftar sofralarında buluşurken ve Myanmar'daki zulümden kaçarak Cox Bazar'daki mülteci kamplarında hayata tutunmaya çalışan muhacir kardeşlerimize her gün sıcak yemek ulaştırarak kumanya dağıttık" ifadelerine yer verildi.

Ramazan'da kalıcı eserlerin temellerinin atıldığı, su kuyularının açıldığı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildiği ifade edilen açıklamada, "Ramazan ayında kardeş ülke Azerbaycan'a iki devlet tek millet şiarıyla gerçekleşen yolculuğumuzda Karabağ bölgesinde şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek gıda ve battaniye hediyelerimizi teslim ettik. Ramazan bereketini yaşadığımız Gine'deki Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nde, engelli kimselerin yaşadığı bölgede, hapishanedeki mahkumlara ve civardaki halka olmak üzere her gün 2 bin 500 kişilik iftar yemeği ikram ederek Ramazan boyunca 75 bin kişiyle Ümmet sofralarında buluştuk. Güney Afrika'daki Bo-Kaap Müslümanları için her gün iftar organizasyonu düzenleyip, evlere sıcak yemek dağıtımı yaparak 10 bin kişilik yemek verirken, Osmanlı kökenli ailelerle ise iftar yemeğinde buluştuk. Afrika ülkelerinden Çad, Kamerun, Somali, Burkina Faso, Etiyopya, Kenya ve Gine'de Ümmet iftar sofraları kurarken, 25 ülkedeki tüm medreselerimizde ücretsiz eğitim gören talebelerimizle her gün iftar sofralarında bir araya geldik. İsrail'in Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki zulüm ve saldırılarıyla son günlerde zor günler geçiren Filistinli kardeşlerimize sıcak iftar yemeği dağıtarak yanlarında olduk. Ramazan ayında, Afrika ve Asya bölgelerinde medrese, mescit ve yetimhane gibi 10 kalıcı eserin temelini atarken, temiz suya ulaşamayan bölgelerde 378 su kuyusu açarak 1 milyon kardeşimizin istifadesine sunduk. İhtiyaç sahiplerini sevindiren bağışçılarımıza teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL