Hayko Cepkin ve Ceza İlk Kez Ankara'da Beraber Sahne Aldı - Son Dakika
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Hayko Cepkin ve Ceza İlk Kez Ankara'da Beraber Sahne Aldı

15.05.2022 00:21
Hayko Cepkin ve Ceza İlk Kez Ankara'da Beraber Sahne Aldı

Şarkıcı Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez Ankara’da aynı sahneyi paylaştı.

Şarkıcı Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez Ankara'da aynı sahneyi paylaştı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından, "Umudumuz Hep Genç" sloganı ile düzenlenen Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında bugün Ankara'da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza konseri yapıldı. Üç sanatçı ilk kez aynı sahneyi paylaştı.

Gençlerin yoğun katılımıyla başlayan konserde ilk sahneyi Mercan Dede aldı. Mercan Dede'nin ardından Türkiye'de rap müziğinin öncülerinden Ceza gençler tarafından alkışlarla karşılandı. Ceza'nın ardından sahneye çıkar Hayko Cepkin Ankaralı gençleri rock müziği ile coşturdu. Cepkin Gelin Olmuş parçası ile Türkiye'deki çocuk gelin sorununa bir kez daha dikkat çekti.

Konser Cepkin ve Ceza'nın beraber sahne almasıyla sonlandı.

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Hayko Cepkin, Mercan Dede, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Hayko Cepkin ve Ceza İlk Kez Ankara'da Beraber Sahne Aldı - Son Dakika


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