Hayrabolu'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) ocak ayında 882 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ocak ayında 882 ihtiyaç sahibine 3 milyon 517 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, SYDV'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
