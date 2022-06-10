Hayrabolu'dan kısa kısa

Okul Müdürü İsmail Helvacı, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 21 öğrenciyle mezuniyet töreninde birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mayıs ayında bin 59 ihtiyaç sahibine, 366 bin 116 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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