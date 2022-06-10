Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Hayrabolu'dan kısa kısa

10.06.2022 11:10
Hayrabolu'dan kısa kısa

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 59 kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) bin 59 kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, mayıs ayında bin 59 ihtiyaç sahibine, 366 bin 116 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların yaşlı aylığı, sağlık, eğitim ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Yol yapım ve onarım çalışmaları

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Hisar Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen İnan, "Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturuyoruz." diye konuştu.

Hayrabolu'da mezuniyet töreni

Hayrabolu Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesinin 21 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sadi Kıyak Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü İsmail Helvacı, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 21 öğrenciyle mezuniyet töreninde birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Osman İnan, okul birincisi Serhat Yüksel'e plaket takdim etti.

Daha sonra diplomalarını alan öğrenciler mutluluklarını keplerini havaya atarak gösterdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:10 Ekonomik adımların açıklamasından sonra düşen dolar, tekrar yükselerek 17,21 seviyelerinde işlem görüyor
11:09 Bursa'da et işleme tesisinde hijyen kurallarını hiçe sayan görüntüler! 3 ton et yerden toplandı işletmeye 51 bin 200 lira ceza kesildi
11:04 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3'ü kanser olmak üzere 83 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
10:51 Bangladeş'te şaşkınlık yaratan kavga! Taş ve tuğlalarla 'Brezilya mı daha iyi Arjantin mi?' sorusuna cevap aradılar
10:48 Benzin ve otogaza büyük zam! Bu gece yarısından sonra benzin 2,18 lira, otogaz ise 54 kuruş zamlanabilir
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 11:15:12. #1.13#
SON DAKİKA: Hayrabolu'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement