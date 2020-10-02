Hayrabolu SYDV 3 bin 32 kişiye yardım etti - Son Dakika

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 3 bin 32 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında 3 bin 32 ihtiyaç sahibine, 435 bin 117 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların aile, muhtaç asker ailesi, eğitim, sağlık ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.