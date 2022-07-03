Kaymakam Mehmet Sülün , yaptığı açıklamada, haziran ayında 2 bin 376 ihtiyaç sahibine bir milyon 51 bin 346 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayrabolu SYDV haziranda 2 bin 376 kişiye yardım yaptı - Son Dakika

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