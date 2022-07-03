Hayrabolu SYDV haziranda 2 bin 376 kişiye yardım yaptı - Son Dakika
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Hayrabolu SYDV haziranda 2 bin 376 kişiye yardım yaptı

03.07.2022 09:15
Hayrabolu SYDV haziranda 2 bin 376 kişiye yardım yaptı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2 bin 376 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2 bin 376 vatandaşa yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, haziran ayında 2 bin 376 ihtiyaç sahibine bir milyon 51 bin 346 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, gıda, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrabolu SYDV haziranda 2 bin 376 kişiye yardım yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayrabolu SYDV haziranda 2 bin 376 kişiye yardım yaptı - Son Dakika
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