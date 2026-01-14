Hayrettin Çiçek, Karaman Valiliği Görevine Başladı - Son Dakika
Hayrettin Çiçek, Karaman Valiliği Görevine Başladı

14.01.2026 17:09
İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Karaman Valiliği'ne atanan Hayrettin Çiçek, görevine bugün başladı. Valilik önünde bir tören düzenleyen Çiçek, Karaman'ın geçmişteki değerlerine atıfta bulunarak, tüm paydaşlarla birlikte çalışarak il için daha iyi bir gelecek hedeflediğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Karaman Valiliği görevine atanan Hayrettin Çiçek, bugün görevine başladı.

Vali Hayrettin Çiçek, valilik önünde tören mangasını selamladı ve kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı. Törenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Vali Çiçek, "2023 yılından bu tarafa yürütmüş olduğum Ardahan Valiliği vazifesinden Karaman Valiliği vazifesine atanmış bulunmaktayım. Birazdan inşallah Allah'ın izniyle valilik görevine başlayacağım. Ben öncelikle bu kıymetli şehre ecdat yadigarı olan Mevlana'ya, Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış uhdesinde Piri Reis gibi çok kıymetli değerleri yetiştirmiş olan Karaman gibi güzide bir il de başlayacak olmanın, vali olarak hizmet verecek olmanın bahtiyarlığını yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Bu fırsatı, bu kutsi görevi şahsıma tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teklifleri ile bu vazifeye atanmamı sağlayan Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Karaman'ımız sanayiden, tarıma, turizmden, ticarete kadar pek çok alanda gelişim gösteren bir vilayetimiz. İnşallah istikbalde hak ettiği çok daha iyi noktalara gelecektir. Oldukça potansiyeli olan bu ilde vazife yürütecek olmak beni heyecanlandırıyor. Karaman'da geçmiş dönemlerde olduğu gibi inşallah benim dönemimde de sizler şuna şahit olacaksınız; birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Karaman'ımızın çok kıymetli vatandaşları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri milletvekillerimiz, tabii ve bütün mesai arkadaşlarımla birlikte bir arada çalışma kültürü inşallah Karaman'da sizlere sunacağız, göstereceğiz. Yürüteceğimiz işlerde hep istişare içerisinde olacağız. Daha önceki valilik hizmetini ifa ettiğim Ardahan'da da bu yönde hep bu istikrar üzerine çalıştım. Ben tekrar bana bu vazifeyi görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ederken daha önce Karaman'da vilayet olduğu günden bu tarafa gayet başarılı üstün başarılarla hizmet eden bütün Valilerimize şükranlarımı arz etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

17:02
16:21
16:18
16:12
15:13
15:05
14:19
