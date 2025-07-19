Hayrunnisa Gül\'ün çantası, İngiltere kralıyla sohbeti gölgede bıraktı

İngiltere'de Oxford Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Oxford İslam Araştırmaları Merkezi (OCIS), 40. kuruluş yılını özel bir etkinlikle kutladı. Oxford'daki yerleşkede düzenlenen programa dünyanın dört bir yanından akademisyenler, kanaat önderleri ve devlet temsilcileri katıldı.

GÜL ÇİFTİ DE ORADAYDI

Etkinlikte Türkiye'den dikkat çeken isim, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül oldu. Gül çifti, İngiltere Kralı III. Charles ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. Abdullah Gül aynı zamanda merkezin Mütevelli Heyeti toplantısına da katıldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Abdullah Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eşimle birlikte, Kral III. Charles'ın da katıldığı Oxford İslam Araştırmaları Merkezi'nin 40. yıl dönümü kutlamalarına katıldım ve Oxford'daki Mütevelli Heyeti toplantılarına katıldım. Merkez, İslam dünyası ve bilimleri üzerine akademik çalışmalar ve araştırmaların yürütülmesine başarıyla katkıda bulunmaktadır."

120 BİN TL'LİK ÇANTA GÜNDEM OLDU

Etkinliğe dair dikkat çeken bir ayrıntı ise Abdullah Gül'ün paylaşımıyla ortaya çıktı. Modaya olan ilgisiyle bilinen Hayrünnisa Gül'ün taşıdığı lüks çanta, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yves Saint Laurent (YSL) markasına ait çantanın değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu öğrenildi.