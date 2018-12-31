Son Dakika Haberleri: Hayvan Dostu Pati Cafe Ev Yemekleri Açıldı

Hayvan Dostu Pati Cafe Ev Yemekleri Açıldı

1 saat önce

Adapazarı Camili 1 Bölgesinde; eğitimli aşçı, genç girişimci Görkem Göklüoğlu, kadın dayanışması ile başlattığı hareket ile tamamen organik ürünlerden elde edilen lezzetleri sunmak adına Pati Cafe Ev Yemekleri iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Hayvan Dostu Pati Cafe Ev Yemekleri Açıldı, System.String[]

Hepsi doğal ve el yapımı

Pati Cafe ev yemekleri her gün öğlen menüsünde farklı, yöresel butik ev yemekleri, sabahları kahvaltıda anne gözlemesi, menemen, omlet ve tost çeşitleri yer alıyor. Özel filtre kahve bitki çayları, ev yapımı kurabiyeler tamamen organik şekilde damaklara lezzet katmaya hazır. Ev çorbası, zeytinyağlı salata çeşitleri, soğuk mezeler, pasta ve tatlı çeşitleri de zengin menü de yer alıyor.

Misafirler çok beğeniyor

Yenikent Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Fikri Arslan ve 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik'in açılış kurdelesini kestiği Pati Cafe Ev Yemekleri'nin açılışına; 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, Sakarya İl Emniyet eski Müdürü Osman Babadağı'da katıldı. Hayvan dostu Pati Cafe Ev Yemeklerini ve mekânı çok beğenen davetliler, genç işyeri sahibi Görkem Göklüoğlu'na teşekkür etti.

GÖKLÜOĞLU: "Can dostlarımıza sahip çıkıyoruz"

Neden Pati Cafe Ev Yemekleri ismi verdiği noktasında mekan sahibi ve eğitimli aşçı Görkem Göklüoğlu; sosyal sorumluluk çerçevesi de "Yemek artıkları ile sokak canlarını doyuruyoruz. Sadece atığın dışında özel besleme de yapıyor, can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. Pati Cafe tamamen hayvan dostu bir yer. Ekibimiz de annem, komşum, teyzem, anneannem bulunuyor. Tamamen doğal ev ortamı ve kadınlar mutfağı yer alıyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:14 Kaynak: Bültenler

Camili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı Haluk Levent'e Sahnede Büyük Sürpriz! Kanseri Yendiğini Öğrenen Yaşlı Kadın, Sahneye Fırlayarak Dans Etti

Patronun Bu Kurnazlığına Dikkat! Firma İsim Değiştirdi, Çalışanlar Tazminatlarını Alamadı Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 09:23:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Dostu Pati Cafe Ev Yemekleri Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]