Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı - Son Dakika

Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı

6 saat önce

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde 4,5 ay önce meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının failleri sıkı bir takip sonucu yakalandı.

Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı, System.String[]

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde 4,5 ay önce meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının failleri sıkı bir takip sonucu yakalandı.


İlçenin Muratçık Mahallesi'nde 16 Ekim 2019 günü 2 adet büyükbaş hayvan faili meçhul kişiler tarafından çalındı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, İstihbarat unsurları ve Gürgentepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı aydınlatmak için sıkı bir çalışma başlattı.


4,5 ay boyunca devam eden titiz çalışmalar neticesinde olaya karışan 2 şüpheli 25 Şubat tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Gürgentepe, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ece Erken'in "9 ay önce boşanmaya karar verdi" dediği sevgilisinin, karısıyla 4 ay önce çekilen pozları ortaya çıktı
Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda
16:43 "Yeni Hayat" yakında Kanal D'de başlıyor!
16:23 Amacı Olmayan Grup'un vizyon tarihi belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:09:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]