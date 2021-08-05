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Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu - Son Dakika

Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu

05.08.2021 15:07

Ankara'da hayvanlara su vermek için evinden ayrılmasından sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Dilan Erdoğdu sabah saatlerinde Eryaman'da yolda yürürken bulundu. Baba Murat Erdoğdu, "Kızımızın sağlığı yerinde, herhangi bir zarar görmemiş. Başına gelen herhangi bir şey yok. Özellikle sosyal medyada bu çığ gibi yayıldı ve Dilan bulundu. Çok büyük emekleri var" ifadelerine yer verdi.

Dün öğle saatlerinde Ankara Yenimahalle'de annesiyle bahçe yıkarken hayvanların su kabını değiştirmek için evden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki Şirin Dilan Erdoğdu için sevindirici haber sabah erken saatlerde geldi. Polisle aramaya katılan ailesi tarafından bulunan kadın Batıkent Karakolu'na getirildi.

Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu

"SOSYAL MEDYADAN BİZE YARDIM EDEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baba Murat Erdoğdu, kızının dün saat 15.00 sıralarında kapının önünden kaybolduğunu ve ardından Batıkent Karakolu'na gelerek kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı. Murat Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Emniyet Sarayından bütün arkadaşlar seferber oldu, çok sağ olsunlar. Sabah 06.00'ya kadar telefonundan alınan bir sinyalle bulunma ihtimali olan yerler gezildi, arandı. Bundan sonra biz de arkadaşlarıyla beraber kızımızı bulduk. Kızımızın sağlığı yerinde, herhangi bir zarar görmemiş. Biraz sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne gidip ifadesini verecek. Başına gelen her hangi bir şey yok. Sosyal medyadan bize yardım eden, destek veren tüm duyarlı insanlara, emniyetimize çok teşekkür ediyorum. Çok ilgi ve alaka gösterdiler. Özellikle sosyal medyada bu çığ gibi yayıldı ve Dilan bulundu. Çok büyük emekleri var. Kızımız çok iyi, ifadesi alındıktan sonra evimize gideceğiz."

Hayvanlara su vermek için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu

"DİLAN BİZİ GÖRÜNCE AĞLADI"

Kızlarının kayıp olduğu saatlerde evde duramadıklarını ve Dilan'ı bulmak için arama çalışmalarına katıldıklarını anlatan Murat Erdoğdu, "Karakolun bir üst sokağında Dilan'ı dalgın ve amaçsız bir şekilde yürürken gördük. Kucaklaştık. Bizi gördü ağladı, çok sevindi" diye konuştu.

Şirin Dilan Erdoğdu, ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu

Murat Erdoğdu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hayvanlara su vermek için evinden ayrılan ve haber alınamayan Dilan, yolda yürürken bulundu - Son Dakika


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