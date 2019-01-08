Son Dakika Haberleri: Hayvanları İçin Karlı Tepelerden Ot Taşıyorlar

Hayvanları İçin Karlı Tepelerden Ot Taşıyorlar

1 saat önce

HAKKARİ/ ALİ İHSAN ÖZTÜRK/SİRAÇ KARADENİZ - Hakkari ve Bitlis'te besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Hayvanları İçin Karlı Tepelerden Ot Taşıyorlar, System.String[]
HAKKARİ/ ALİ İHSAN ÖZTÜRK/SİRAÇ KARADENİZ - Hakkari ve Bitlis'te besiciler, çetin kış şartlarına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Bitlis'in Tatvan ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı köylerin yüksek kesimlerinde yazın ağaç dalı ve çalı biriktiren besiciler, kışın bu otları karla kaplı bölgelerden kızak ya da sürükleyerek köye indirerek hayvanlarını yemliyor.

Sabahın ilk ışıklarında karla örtülü bölgeye doğru yola çıkan besiciler, saatler süren zorlu yolculuğun ardından yazın biriktirdikleri otlara ulaşıyor.

Beraberlerinde götürdükleri kızaklara ihtiyaçları kadar ağaç dalı yükleyen besiciler, tekrar inişe geçerek sürekli çığın düştüğü dağ yamaçlardaki tehlikeli yolculuğun ardından düzlük alana iniyor.

Bazı besiciler de kızak yerine ot balyalarını sürükleyerek köye ulaştırmaya çalışıyor.

Binbir güçlükle indirilen balyaların yaprakları hayvanların beslenmesinde, dallar da yakacak olarak kullanılıyor.

"Hayvanlarımız için mecburuz"

Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Sadettin Olmaz, AA muhabirine, yazın yüksek kesimlerden topladıkları çalı ve ağaç yapraklarını, kışın kızaklara yükleyerek köye getirdiklerini söyledi.

Bölgenin zorlu şartlarına rağmen bunu yaptıklarını belirten Olmaz, "Bölgeye çok kar yağıyor. Kızaklara yol yaparak dağa tırmanmak çok zor. Ancak hayvanlarımıza bakabilmemiz için buna mecburuz. Köyümüzden 2 kilometre uzaklıktaki dağın tepesindeyiz. Bizim için çok zor ancak hayvanlarımızı düşünmek zorundayız." diye konuştu.

Besici Mecit Şen de sabah saat 06.00'da otların bulunduğu bölgeye gitmek için yola çıktıklarını anlattı.

"Meşe ağacından kestiğimiz yaprakları kızakla hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Hayvanlarımıza bakmak zorundayız." diyen Şen, şunları ifade etti:

"Çocuklarımıza, ailemize bakabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çok yorucu bir iş ama hayvanlarımız için bunu yapmak zorundayız. Yazın yüksek yerlerde otumuzu biçiyoruz ve yapraklarımızı topluyoruz. Yol olmadığı için iş kızağa düşüyor. Bölge çok kar alıyor ve çığ tehlikesine rağmen bu işi sürekli yapıyoruz."

Tatvan ilçesine bağlı Yeni Toprak köyündeki Yaşar Yıldırım ise yazın budadıkları ağaçların dallarını yakacak, yaprağını da hayvanların beslenmesinde kullandıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Şemdinli, Tatvan, Hakkari, Bitlis, Kültür Sanat
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