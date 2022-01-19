Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar - Son Dakika

- Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar

İçinde köpeği ile hayvan yemi ve maması bulunan aracını sabah parçalanmış halde bulan Alman kadın isyan etti

Dün iki lastiği bıçakla kesilen aracını bugün bugün sopa ve taşlarla parçalanmış halde buldu

Alman Nicole Sevindi: "Kendi hayatımdan değil hayvanlarımın hayatından endişe ediyorum

" Ben bu insanlara ne yapıyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hayvansever Alman kadın Nicola Sevindi'nin aracı iki gün arayla saldırıya uğradı. Alman Nicola'nın aracının iki lastiği dün bıçakla kesilirken, bugün sabah ise içinde köpeği bulunan aracını tüm camları taş ve sopalarla parçalanmış olarak buldu. Lastiğinin bıçakla kesilmesinin ardından aracına zarar verileceği indişesiyle köpeğini araç içinde bırakan kadın yaşananlara isyan etti. Kendi hayatından çok hayvanlarının hayatından endişe eden Alman kadın, "Ben bu insanlara ne yapıyorum. Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık" dedi.

"Atımı evden 2 kilometre uzaklıkta buldum"

Alanya'ya yerleşerek Bektaş Mahallesi'nde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi kendisini hayvan bakımına adadı. Çiftliğinde at eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde. 4 hafta önce yıllardır beslediği atının çalındığını söyleyen Nicola Sevindi, "Durumu jandarmaya bildirdim. 4 hafta sonra atımı evimin 2 kilometre aşağısında bir alana bağlı olarak buldum. Jandarmaya haber verdim geldiler ve atımı bana teslim ettiler. Doğada salınmış vaziyette bulduğum 13 eşek var çiftliğimde. Onlara da sahip çıkıp besliyorum. 50'nin üzerinde de köpek besliyorum. Atımı bulduktan sonra aracımın tekerleklerini kesilmiş vaziyette buldum" diye konuştu.

"Bana yardım etsinler"

Olay yerine gelen jandarma ekipleri gerekli tutanakları tutarken, Nicola, bu sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü. İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, "Ben bu insanlara ne yapıyorum. Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok sayıda sokak köpeği"

Nicola Sevindi'nin açıklama yaptığı sırada çevrede bulunan çok sayıda başıboş köpek ise dikkat çekti. O esnada hafta sonu Alanya'da gerçekleştirilecek olan bisiklet yarışları öncesinde antrenman yapan Rus sporcuları köpeklerden korumak için bölgeye Alanya Belediyesi zabıta ve hayvan koruma barınağı ekipleri geldi. Ekipler yalda bulunan başıboş köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.