Üye Girişi
Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar - Son Dakika

Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar

19.01.2022 23:07

- Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar İçinde köpeği ile hayvan yemi ve maması bulunan aracını sabah parçalanmış halde bulan Alman kadın isyan etti Dün iki lastiği bıçakla kesilen aracını bugün bugün sopa ve taşlarla parçalanmış halde buldu...

- Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar

İçinde köpeği ile hayvan yemi ve maması bulunan aracını sabah parçalanmış halde bulan Alman kadın isyan etti

Dün iki lastiği bıçakla kesilen aracını bugün bugün sopa ve taşlarla parçalanmış halde buldu

Alman Nicole Sevindi: "Kendi hayatımdan değil hayvanlarımın hayatından endişe ediyorum

" Ben bu insanlara ne yapıyorum"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hayvansever Alman kadın Nicola Sevindi'nin aracı iki gün arayla saldırıya uğradı. Alman Nicola'nın aracının iki lastiği dün bıçakla kesilirken, bugün sabah ise içinde köpeği bulunan aracını tüm camları taş ve sopalarla parçalanmış olarak buldu. Lastiğinin bıçakla kesilmesinin ardından aracına zarar verileceği indişesiyle köpeğini araç içinde bırakan kadın yaşananlara isyan etti. Kendi hayatından çok hayvanlarının hayatından endişe eden Alman kadın, "Ben bu insanlara ne yapıyorum. Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık" dedi.

"Atımı evden 2 kilometre uzaklıkta buldum"

Alanya'ya yerleşerek Bektaş Mahallesi'nde büyük bir arazi kiralayan Alman Nicola Sevindi kendisini hayvan bakımına adadı. Çiftliğinde at eşek ve çok sayıda köpek besleyen Nicola, iki gündür yaşadığı olaylar sebebiyle diken üstünde. 4 hafta önce yıllardır beslediği atının çalındığını söyleyen Nicola Sevindi, "Durumu jandarmaya bildirdim. 4 hafta sonra atımı evimin 2 kilometre aşağısında bir alana bağlı olarak buldum. Jandarmaya haber verdim geldiler ve atımı bana teslim ettiler. Doğada salınmış vaziyette bulduğum 13 eşek var çiftliğimde. Onlara da sahip çıkıp besliyorum. 50'nin üzerinde de köpek besliyorum. Atımı bulduktan sonra aracımın tekerleklerini kesilmiş vaziyette buldum" diye konuştu.

"Bana yardım etsinler"

Olay yerine gelen jandarma ekipleri gerekli tutanakları tutarken, Nicola, bu sabah kalktığında ise aracının tüm camlarının parçalandığını gördü. İki gün arayla aracına yapılan saldırıların ardından çok korktuğunu söyleyen Nicola Sevindi, "Ben bu insanlara ne yapıyorum. Kadınlığımı unuttum ve tüm hayatımı çiftliğimde bulunan hayvanların bakımına adadım. Yeter artık bana yardım etsin yetkililer. Kendi hayatımdan değil ancak hayvanlarımın hayatımdan endişe ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok sayıda sokak köpeği"

Nicola Sevindi'nin açıklama yaptığı sırada çevrede bulunan çok sayıda başıboş köpek ise dikkat çekti. O esnada hafta sonu Alanya'da gerçekleştirilecek olan bisiklet yarışları öncesinde antrenman yapan Rus sporcuları köpeklerden korumak için bölgeye Alanya Belediyesi zabıta ve hayvan koruma barınağı ekipleri geldi. Ekipler yalda bulunan başıboş köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar
Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar
Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar

YORUMLAR
500

Alanya, Köpek, İsyan, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar - Son Dakika


Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar! Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!         
23:13
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
22:19 Sinop Valiliği'nden kar uyarısı: Sokağa çıkmayın
22:18 Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti
22:06 Ekrem İmamoğlu'na "tiyatro" çıkışında bulunan Fırat Tanış'a Şahan Gökbakar'dan yanıt
22:03 Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
21:49 Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti
21:26 Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 23:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement