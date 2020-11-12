Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti

12.11.2020 17:35
Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu yöneticileri, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu yöneticileri, Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sokak hayvanlarına karşı hassasiyeti ve çalışmalarından dolayı Çorum Belediyesine teşekkürlerini ileten heyet, gördükleri manzara sonrasında mutlu olduklarını kaydetti. Federasyon yöneticileri, yaptıkları incelemelerinin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Nihal Erkoç, Çorum Belediyesi'nin başta sokak hayvanları olmak üzere yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisiyle ilgili yaptığı çalışmalardan övgüyle söz etti. Erkoç, genel olarak illeri ziyaret ettikten sonra gördükleri eksikliklerin giderilmesi konusunda belediye başkanlarından taleplerde bulunduklarını hatırlatarak, Çorum'daki uygulamalardan son derece memnun oldukları için Belediye Başkanı Aşgın'ı sadece teşekkür etmek için ziyaret ettiklerini, gördükleri güzellikler karşısında içlerinin rahatladığını ifade etti.

'Çorum'dan mutlu ayrılıyoruz'

Barınağı ziyaret ettiklerinde mükemmel bir ortamla karşılaştıklarını vurgulayan Erkoç, "Ruhumuz dinlendi, mutlu olduk. Başkanımıza teşekkür etmek için geldik. Çorum'da hiçbir zaman hastalıklı ya da zayıf düşmüş bir hayvan görmedik. Şehirde böyle bir başkan olduğu için Çorum'dan mutlu ve içimiz rahat ayrılıyoruz" dedi.

"Harika bir ekip var"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek, "Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Buradaki hayvanların durumları bizi memnun etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çorum'da harika bir ekip var. Belediye Başkanımız da o ekibin lideri olarak, vicdan ve merhamet sahibi bir yönetici olarak o ekiple bütünleşiyor. Gördüğümüz şu ki; bizim hayvanlarımız burada yalnız değil" şeklinde konuştu.

"Hayvanlar da bu şehrin sahipleri"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da hayvanlara verdikleri öneme değinerek, "İnsanlar nasıl ki bu şehrin sahibi ise hayvanlar da bu şehrin sahipleri. Kediler, köpekler bu sokakların sahipleridir. Allah, doğayı sadece insanlar için yaratmadı. Yeryüzünde hayvanların da yaşam hakları ve payları vardır. Biz, bu anlayışla tüm canlılara önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi'nin "Hayvan Hastanesi" projesinden de bahseden Başkan Aşgın, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanların daha kapsamlı olarak tedavi edileceği bir projeyi en kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi. - ÇORUM

Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti
Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti
Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti

Hayvan Hakları Federasyonu, Halil İbrahim Aşgın, Karadeniz, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayvanseverlerden Başkan Aşgın'a teşekkür ziyareti - Son Dakika


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