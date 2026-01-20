Hayvanseverlerden Kış Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hayvanseverlerden Kış Yardımı

20.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da gönüllü hayvanseverler, kış şartlarında sahipsiz hayvanlar için yiyecek dağıtıyor.

Elazığ'da gönüllü hayvanseverler, çetin kış şartlarının yaşandığı kırsal bölgelerde yaşayan "patili dostları"nın yiyecek ihtiyacını karşılamak için özveriyle çalışıyor.

Elazığ'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava insan hayatını olumsuz etkilediği gibi kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların da yaşamını zorlaştırıyor.

Elazığ'da İyilik Yap Kalplere Dokun Derneği çatısı altında bir araya gelen çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, mesai saatleri dışında ve hafta sonu araçla gittikleri kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerini, mesire alanlarını, park ve bahçeleri tarayarak, karşılarına çıkan sahipsiz hayvanları elleriyle besliyor.

Hayvanseverler, şefkatle yaklaştıkları hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bırakarak, "patili dostlar"ın soğuk kış aylarında aç kalmamaları için fedakarca çalışıyor.

Kentte esnaflık yapan ve derneğin başkanlığı görevini yürüten Hakan Bakıcı, AA muhabirine, bu yıl kış şartlarının oldukça ağır geçtiğini, bu durumun özellikle kırsal bölgelerdeki sahipsiz hayvanların yiyecek bulmasını zorlaştırdığını belirtti.

Bu nedenle dernek olarak daha çok kırsal bölgelerde yaşayan hayvanlara mama ve yiyecek desteğinde bulunduklarını belirten Bakıcı, şunları kaydetti:

"Merkezi yerlerde mama dağıtımını sağ olsun insanlarımız çokça yapıyor. Bu nedenle bizler de mama dağıtımı için kırsal bölgeleri, köyleri, mesire alanlarını, ormanlık alanları tercih ediyoruz. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kış aylarında sahipsiz hayvanlarımızı aç ve yalnız bırakmamaya çalışıyoruz."

"Sessiz dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaçları var"

Çocuk gelişim uzmanı Ebrar Bahçeci de kışın sert yüzünü gösterdiği bu günlerde sahipsiz hayvanları aç bırakmamak adına onlar için mesai yaptıklarını dile getirdi.

Aç hayvanların soğuk havadan daha çok etkilendiğini vurgulayan Bahçeci, şöyle konuştu:

"Havalar çok soğuk, bu nedenle sessiz dostlarımızın her zamankinden daha fazla bizlere ihtiyaçları var. Özellikle şehir merkezinden uzak bölgelerdeki yerleşim yerlerine, park ve mesire alanlarına gelmemizdeki sebep, kışın bu gibi yerlerde insan hareketliliğinin azalmasından dolayı hayvanların yiyecek bulmada daha çok zorluk çekmesi. Temin ettiğimiz mama ve etleri onlara şefkat ve merhamet göstererek ellerimizle yediriyoruz."

"Kış süresince mama ve yiyecek dağıtımına devam edeceğiz"

Devlet memuru Hakan Kaçaner ise hayvanları sadece beslemekle kalmadıklarını yaralı ya da yardıma muhtaç halde buldukları hayvanları ilgili yerlere bildirerek koruma altına alınmalarını ya da bakımlarının yapılmasını sağladıklarını söyledi.

Kırsal bölgelere bıraktıkları yiyeceklerden kuşların ve yaban hayvanlarının da faydalandığını dile getiren Kaçaner, "Kırsal bölgelerde ulaşabileceğimiz uç noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz, kış süresince mama ve yiyecek dağıtımına devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Elazığ, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverlerden Kış Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:11:49. #7.11#
SON DAKİKA: Hayvanseverlerden Kış Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.