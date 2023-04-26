Hayvanseverleri harekete geçiren görüntüler! Kilolarca tavuğu ormana attılar

Milas - Yatağan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.

"BU DOĞAYA SALDIRI, SOKAK HAYVANLARINA HAKSIZLIKTIR"

Çöpe atılan tavukların Milas Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, "Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz" dediler.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.