Hazal Kaya yıllarca sakladığı şeyi ilk kez açıkladı

Hazal Kaya, Exxen'de Zeynep Bastık'ın programına konuk oldu. Rap müzik aşığı olduğunu söyleyen oyuncu, "Gençliğimde metalciydim. Bir yandan da hep rap dinlerdim ama söylemekten utanırdım. Eminem'in bütün şarkılarını halen ezbere biliyorum. Deli gibi rap dinliyordum. Allah'tan rap müziği bir yere geldi. Artık hip-hop kültürü bilinir hal geldi. Sokakta pantolonu düşen 3-5 adamın ağzında gevelediği bir şey değil de bir kültür olduğunu herkes öğrenince rahat ettik" diyerek, itiraf etti. Programda Kaya ile Bastık, 'Çalkala' ve 'Araf' parçasını seslendirdi.& ;