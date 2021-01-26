Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı - Son Dakika

Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı

26.01.2021 17:46
Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı, System.String[]

Çukur'dan ayrılan oyuncu Hazal Subaşı'nın yeni adresi Gain oldu. Subaşı, 'Bizi Ayıran Çizgi' dizisinde rol alacak. İşte ayrıntılar...

Nehir karakterine hayat verdiği Çukur dizisinden geçen haftalarda ayrılan Hazal Subaşı yeni projeyle el sıkıştı. Subaşı Gain için hazırlanan "Bizi Ayıran Çizgi" dizisinde başrol oynayacak.

ŞUBAT AYINDA SETE ÇIKACAKLAR

İki kişilik aşk dizisinde Subaşı'nın partnerini ise Ozan Dolunay canlandıracak. Senaryosunu Tolga Afşin Kaya'nın yazdığı dizi 20 ila 15 dakikadan oluşacak ve toplam 5 bölüm olacak. Dizinin şubat ortasında sete çıkması bekleniyor.& ;Bizi Ayıran Çizgi dizisinde yönetmen koltuğunda Soner Caner oturacak. (tv100-Birsen Altuntaş)

Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hazal Subaşı'nın yeni projesi şaşırttı - Son Dakika Magazin


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