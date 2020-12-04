Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum - Son Dakika

Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum

04.12.2020 10:53
Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum, System.String[]

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncuya Selim, "O mu Bu mu" köşesinde "Kiminle paraşütle atlamak isterdin" sorusunu sordu.

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncuya Selim, "O mu Bu mu" köşesinde "Kiminle paraşütle atlamak isterdin" sorusunu sordu. Ekrana yansıttığı fotoğraflarda ikişerli halde Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimleri gösteren sunucu, Ergüçlü'den seçim yapmasını istedi. Slaytın sonunda ekrana yansıtılan fotoğraflarla birlikte "Brad Pitt mi Onur Ünlü mü?" sorusunu soran İbrahim Selim'e ünlü oyuncu şu yanıtı verdi: "Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum! Onurcuğum tabii ki..."

Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum - Son Dakika Magazin


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