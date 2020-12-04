Hazar Ergüçlü: Tercihim Onurcuğum

Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan oyuncuya Selim, "O mu Bu mu" köşesinde "Kiminle paraşütle atlamak isterdin" sorusunu sordu. Ekrana yansıttığı fotoğraflarda ikişerli halde Türkiye'den ve dünyadan ünlü isimleri gösteren sunucu, Ergüçlü'den seçim yapmasını istedi. Slaytın sonunda ekrana yansıtılan fotoğraflarla birlikte "Brad Pitt mi Onur Ünlü mü?" sorusunu soran İbrahim Selim'e ünlü oyuncu şu yanıtı verdi: "Ay iğrençsiniz, kalkıp gidiyorum! Onurcuğum tabii ki..."