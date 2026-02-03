Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
Bakanlığın internet sitesinden tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine Avro Cinsinden Tahvil İhraç Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?