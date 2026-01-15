Hazine Bakanlığı'ndan TOBB Toplantısı Açıklaması - Son Dakika
Ekonomi

Hazine Bakanlığı'ndan TOBB Toplantısı Açıklaması

15.01.2026 11:21
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TOBB toplantısına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in TOBB'daki toplantısına ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Kurul Toplantısı'na ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 6 Ocak'ta toplantıya onur konuğu olarak katıldığı hatırlatıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının, iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında yapıldığı belirtildi. Açıklamada, toplantının süresinin ve içeriğinin, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde 'sorunlu' bir ortam olmadığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 6 Ocak tarihinde TOBB'un Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir. Toplantının süresinden anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı. Bu çerçevede; basına kapalı bir toplantıyı günler sonra bilinçli algı oluşturma gayreti ile üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır." - ANKARA

Kaynak: İHA

