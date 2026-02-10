Hazine'den 29,8 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhrası - Son Dakika
Ekonomi

Hazine'den 29,8 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhrası

10.02.2026 19:23
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29,8 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti. İhraç 5 Şubat 2031'de itfa edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 milyar 864,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 29 milyar 864 milyon 500 bin lira tutarında 11 Şubat 2026 valörlü, 5 Şubat 2031 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA

