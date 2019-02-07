Son Dakika Haberleri: Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

1 saat önce

Hazine nakit dengesi, ocak ayında 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi.

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Hazine nakit dengesi, ocak ayında 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 96 milyar 966 milyon lira, nakit giderleri 94 milyar 471 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 87 milyar 896 milyon lira, faiz ödemeleri ise 6 milyar 575 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 9 milyar 70 milyon lira fazla verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde 2 milyar 495 milyon lira fazla verdi.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 540 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 5 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan düşüş 96 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 32 milyar 296 milyon lira arttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:38 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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