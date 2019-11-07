Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin...
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "TOKİ'nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız."

Berat Albayrak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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