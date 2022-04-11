Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti

11.04.2022 15:16
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğine ziyarette bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Nebati, Valiliği ziyaret ederek, özel defteri imzaladı.

Vali Mahmut Demirtaş ile görüşen Nebati, kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti MKYK üyeleri Orhan Miroğlu ve Cüneyt Yüksel de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, AK Parti, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika


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