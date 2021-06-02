Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ardından Başkanlıktan, Komisyonlardan, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından gönderilen konuların görüşülmesine geçildi.

BELEDİYELER BİRLİĞİ'NDEN HİBE KAMYON

Bergama Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe olarak alınan damperli kamyonun iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya oy birliği ile yetki verildi. Başkan Koştu, Belediyenin iş makinesi araç parkının göreve geldikleri günden itibaren yenilendiğine ve genişletildiğine dikkat çekti. Başkan Koştu, "Belediyemize her yerden gerek hibe yolu ile gerekse belediye bütçemizi kullanarak yeni iş makineleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu amaç için her kapıyı çalmaya, herkesle görüşmeye devam ediyoruz" dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULDU

Belediye Meclisi, seçimler maddesinde Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'nda görev yapacak olan üyelerin seçimini gerçekleştirildi. Komisyonda meclis grupları oranına göre AK Parti Meclis Üyeleri Serkan Bölükoğlu, İbrahim Yerlikaya, CHP Meclis Üyeleri Ekrem Toprak, Emel Ürper ve MHP Meclis Üyesi Abidin Komova görev yapmak üzere oy birliği ile seçildi. Başkan Koştu yaptığı açıklamada Bergama'nın tarım ve hayvancılık alanında merkezi konumda olduğuna dikkat çekerek, belediye olarak tarım ve hayvancılık alanında belediyenin her zaman çalışan çiftçi ve üreticilerin yanında olduğuna işaret etti.

Haziran ayı olağan meclisi dilek ve temenniler ile son buldu.