Haziran ayından bu yana aranan Hacısüleymanoğulları suç örgütünün firari elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Haziran ayından bu yana aranan Hacısüleymanoğulları suç örgütünün firari elebaşı İstanbul'da yakalandı

06.10.2022 11:53

İstanbul'da Hacısüleymanoğulları olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütünün firari elebaşı A.O.H. Sarıyer'de lüks bir rezidansta yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda "Hacısüleymanoğulları" olarak anılan çıkar amaçlı suç ağına yönelik 2 Haziran'da operasyon düzenlenmiş, o tarihte yurt dışında firari olarak görünen çete lideri A.O.H. yakalanamamıştı.

POLİS EKİPLERİ REZİDANSA BASKIN YAPTI

Soruşturma dosyasında beş aydır firari olarak yer alan şüpheli A.O.H.'nin illegal yollarla yurt dışından ülkeye giriş yaptığı saptandı. Sarıyer'de izine rastlanan zanlının, ilçede bulunan lüks bir rezidansta saklandığı belirlendi. Önceki gün söz konusu rezidansa baskın yapan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Üzerinde 1 glock marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör 25 fişek, 29 parça içime hazır halde bulunan mariana olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 92 bin lira para ele geçirildi. Firari şüpheli ifade işlemleri için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, tamamlanan işlemlerin ardından dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.O.H., cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haziran ayından bu yana aranan Hacısüleymanoğulları suç örgütünün firari elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haziran ayından bu yana aranan Hacısüleymanoğulları suç örgütünün firari elebaşı İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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