Hazırlık maçı: Mainz 05: 1 Gaziantep FK: 0

Gaziantep FK, hazırlık maçında Mainz 05'e 1-0 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Alman ekibi Mainz 05'e kaleci Mustafa Burak Bozan'ın 44. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlıların Teknik Direktörü Erol Bulut bir çok oyuncuya forma şansı tanırken, Mainz 05 karşısında şu 11 ile çıktı:

"Burak Bozan, Djilobodji, Ulaş, Tosca, Dicko, Oğuz, Recep, Doğan, Sagal, Hamza, Furkan" - İSTANBUL