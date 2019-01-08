Hazırlık Maçı: Trabzonspor: 3 - Ado Den Haag: 1
10 dakika önce
Trabzonspor, kamp yaptığı Antalya Belek'te Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Trabzonspor
, kamp yaptığı Antalya Belek
'te Hollanda
Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag
ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 27. dakikasında Ekuban ile 1-0 öne geçti. Hollanda takımı 44. dakikada Zhang ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 69. dakikada Abdülkadir Parmak ve 73. dakikada Ekuban'ın goller bulan Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:40 Kaynak: İHA
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