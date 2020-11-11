Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)

11.11.2020 22:39
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu), System.String[]

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk etti.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş Park'ta Hırvatistan'ı konuk etti. A Millilerin ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54.dakikada sağ kanattan Brekola'nın açtığı ortaya kimse dokunamadı. Ceza alanı içinde arka direğe yakın bölgede topla buluşan Pasalic, düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 2-2

56.dakikada sol kanattan Orsic'in açtığı ortada ceza alanı içinde boş kalan Brekalo, kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 2-3

58.dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanına gönderdiği topta Cenk şık topuk pasıyla yay üzerinde Cengiz Ünder'i gördü. Cengiz, sert ve düzgün bir plase vuruşla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 3-3

72.dakikada Okay'ın pasını alan Yusuf Yazıcı'nın yay üzerinden yaptığı vuruşta top kaleci Sluga'nın kucağında kaldı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic xx, Grega Kordez xx, Andraz Kovacic xx

Türkiye: Uğurcan Çakır x, Nazım Sangare x, Mert Çetin x (Yusuf Yazıcı dk. 46 xx), Ozan Kabak x, Caner Erkin xx (Ömer Bayram dk. 46 xx), Okay Yokuşlu xx, Dorukhan Toköz x (Merih Demiral, dk. 54 xx) Orkun Kökçü ? (Berkay Özcan dk. 34 xx), Deniz Türüç xxx, Cengiz Ünder xxx (Efecan Karaca dk. 78 x), Cenk Tosun xxx (Enes Ünal dk. 63 xx)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hırvatistan: Sluga x, Juranovic x, Damagoj Vida x (Uremovic dk. 46 x), Pongracic x (Caleta-Car dk. 61 xx), Dario Melnjak xx, Milan Badelj xx (Toma Basic dk. 61 xx), Marko Rog x, Josip Brekalo xxx (Ivan Perisic dk. 61 x), Mislav Orsic xx, Pasalic xxx (Luka Modric dk. 77 x), Ante Budimir xxx (Antonio Colak dk. 66 xx)

Yedekler: Grbic, Lovre Kalinic, Barisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Nikola Vlasic,

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Goller: Cenk Tosun (dk. 23 pen.), Deniz Türüç (dk. 40), Cengiz Ünder (dk.58) (Türkiye), Ante Budimir (dk. 32), Pasalic (dk. 54), Brekalo (dk. 56) (Hırvatistan)

Sarı Kartlar: Ozan Kabak (Türkiye), Perisic (Hırvatistan) - İSTANBUL

Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)
Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu)

Cengiz Ünder, Hırvatistan, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA'nın 3. prototipi yolda Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, Atletico Madrid'in radarına girdi Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Batman'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika: 81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi Beyaz Saray'a geçiş hazırlığı! Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi
Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı         
22:33
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen'den sevindiren haber         
21:49
İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu         
21:19
İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan yerleri Vali Yerlikaya açıkladı         
21:11
Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor         
21:02
İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu İşgalden kurtarılan Şuşa'da 28 yıl sonra ilk ezan sesi duyuldu         
20:28
Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti         
19:48
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı Sosyal medyada 'hilafet' paylaşımı yapan bekçiye soruşturma açıldı         
15:53
Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim         
14:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada         
13:46
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 22:50:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazırlık maçı: Türkiye: 3 Hırvatistan: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei