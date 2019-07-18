Son Dakika Haberleri: Hazırlık maçı yoğun sis nedeni ile yarıda kaldı
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Hazırlık maçı yoğun sis nedeni ile yarıda kaldı

3 saat önce

Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve ilk 45 dakikası kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin ikinci yarısı yoğun sis nedeniyle oynanamadı.

Hazırlık maçı yoğun sis nedeni ile yarıda kaldı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan ve ilk 45 dakikası kırmızı-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona eren mücadelenin ikinci yarısı yoğun sis nedeniyle oynanamadı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor ile Yeni Malatyaspor hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, Bilal Gölen ve Cem Özbay üçlüsü yönetti.

Demir Grup Sivasspor, Muammer Yıldırım, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Fatih Aksoy, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş ve Arouna Kone ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Yeni Malatyaspor ise Abdulsamed Damlu, Chabake, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Fofana, Murat Yıldırım, Ahmet İldiz, Donald, Hadebe, Bifouma, Jahovic 11'iyle maça başladı.

Yoğun sis ve yağmur altında oynanan mücadelenin ilk yarısında 30. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ile sağ kanattan etkili gelişen atakta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ziya Erdal düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk 45 dakika bu skorla sona erdi. İkinci yarı yoğun sis nedeniyle her iki takımın ve hakemin isteğiyle oynanmadı. - SİVAS
Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:57 Kaynak: İHA
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