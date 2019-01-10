HBB'den Öğrencilerin Ata Tohum Projesine Eğitim Desteği

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Narlıca Anadolu Lisesinin kendi öğrencilerine yönelik olarak başlattığı "Ata Tohum" yetiştirme projesine destek verdi.

Yerli ırk tohumların yetiştirilmesine büyük önem veren HBB, bu amaçla okulun başlattığı projeye malzeme desteğinin yani sıra teknik personeliyle de eğitim desteğinde bulundu.