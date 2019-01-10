Son Dakika Haberleri: HBB'den Öğrencilerin Ata Tohum Projesine Eğitim Desteği

HBB'den Öğrencilerin Ata Tohum Projesine Eğitim Desteği

1 saat önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), gelecek nesillerin sağlığını gözeten ve kent ekonomisinin yerel ürünlerle kalkınmasını önemseyen bir anlayışla hizmetlerine yön veriyor.

HBB'den Öğrencilerin Ata Tohum Projesine Eğitim Desteği, System.String[]

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Narlıca Anadolu Lisesinin kendi öğrencilerine yönelik olarak başlattığı "Ata Tohum" yetiştirme projesine destek verdi.

Yerli ırk tohumların yetiştirilmesine büyük önem veren HBB, bu amaçla okulun başlattığı projeye malzeme desteğinin yani sıra teknik personeliyle de eğitim desteğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:46 Kaynak: Bültenler

Narlıca, Bahçe, Güncel
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