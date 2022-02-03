SPOR HDI Sigorta Afyon Belediyesi, 13 basketbolcuya imza attırdı - Son Dakika

HDI Sigorta Afyon Belediyesi, 13 basketbolcuya imza attırdı

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHSİAR, (DHA) - ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi, düzenlenen törende 13 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nde yeni yönetim ve takıma transfer olan oyuncuların tanıtımı için imza töreni düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, HDI Sigorta Afyon Belediyesi Kulüp Başkanı Abdülkadir Arslan, kulüp yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, sporcular katıldı.

"SON MAÇA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Başkan Abdülkadir Arslan, kulübü devralırken büyük sorunlar yaşadıklarını anlattı. Perşembe akşamı kulübü devraldıktan sonra cuma günü yerli transfer döneminin son günü olduğu için yarım saatte transfer yapılabildiğini belirten Başkan Arslan, ABD'den 3 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdiklerini söyledi. Ligde düşme hattında yer aldıklarını belirten Başkan Arslan, "Son maça kadar savaşacağız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise "Başkan, 'Belki ligden düşebiliriz ama kanımızın son damlasına kadar savaşacağız' diyor. Bu benim için çok önemli. Karakterli sporcular getirdiler" diye konuştu.

Etkinlikte Kulüp Başkanı Arslan ve takıma transfer olan 5 yerli, 5 yabancı ile takımdaki 3 oyuncunun imza töreni gerçekleştirildi.