HDP'den Dengir Mir Mehmet Fırat'ın ailesine taziye ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, beraberindeki heyetle, vefat eden eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat
'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Buldan'a ziyaretinde TBMM Başkanvekili Mithat Sancar
, Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul
, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya
, Mardin
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
, Van
Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan
, önceki dönem milletvekilleri İbrahim Binici
, Sırrı Sakık
, Nezir Karabaş ve RTÜK üyesi Ali Ürküt eşlik etti.
Ziyarette, Buldan ve beraberindekiler, Fırat ailesine başsağlığı dileklerini iletti.