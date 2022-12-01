HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK üye olan ve propagandasını yapan şüphelilere yönelik, geçen 27 Kasım'da Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ARALARINDA HDP EDREMİT İLÇE EŞ BAŞKANI DA VAR

Toplam 4 adrese yapılan operasyonlarda HDP Edremit İlçe Eş Başkanı ve Anyakay-Der Geçici Başkanı Sultan Karasu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, dün, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sultan Karasu, terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.